Украина закрывает три четверти пунктов пропуска

В рамках ограничительных мер с 12 марта Украина закроет большинство пунктов пропууска на границе. Об этом после заседания Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Из 219 пунктов пропуска на границах с завтрашнего дня будут работать 49. Остальные будут закрыты для пропуска граждан и автотранспорта», — сказал он.
Также он отметил, что запрет передвижения по Украине в целом пока маловероятен.
«Относительно ограничения в передвижении внутри страны — это уже очень далекий шаг развития ситуации… Если этого потребует ситуация — этот шаг возможен, но надеюсь это далекое будущее», — заявил премьер.
Также он напомнил, что на контрольно-пропускных пунктах Донбасса осуществляется усиленный контроль из-за коронавируса.
«Часть пунктов пропуска закрыты в тех почти двух сотнях, о которых уже говорил. Там осуществляется усиленный контроль. Температурный скрининг и там также проводятся усиленные мероприятия по выявлению людей, которые могут быть инфицированы. Закрыть совсем мы не можем, но усиленные меры введены, некоторые из них закрыты», — заявил Шмыгаль.
Напомним, с 12 марта в Украине вводят ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса.korrespondent.net
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