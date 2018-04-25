Украина закрывает три четверти пунктов пропуска

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В рамках ограничительных мер с 12 марта Украина закроет большинство пунктов пропууска на границе. Об этом после заседания Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Из 219 пунктов пропуска на границах с завтрашнего дня будут работать 49. Остальные будут закрыты для пропуска граждан и автотранспорта», — сказал он.

Также он отметил, что запрет передвижения по Украине в целом пока маловероятен.

«Относительно ограничения в передвижении внутри страны — это уже очень далекий шаг развития ситуации… Если этого потребует ситуация — этот шаг возможен, но надеюсь это далекое будущее», — заявил премьер.