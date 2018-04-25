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Украина запретила въезд иностранцам на период карантина

Фото ТАСС/ Валентин Спринчак/Предоставлено фондом ВАРП

Согласно решению Кабинета Министров Украины, вступил в силу временный запрет въезда в Украину для иностранцев и лиц без гражданства, введенный с целью противодействия распространению коронавируса нового типа COVID-19.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, со ссылкой на сайт государственной пограничной службы Украины, временно закрыты около сотни пунктов пропуска (контроля), еще почти в полсотни пунктов пропуска временно прекращено пешеходное сообщение и уже вернули более 50 граждан других стран.

Кроме того, с 17 марта с 00:00 Украина полностью ограничила авиасообщение. Граждане Украины смогут вернуться в страну сухопутным и морским транспортом.

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