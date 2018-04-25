Украина завершила исследования рынка удобрений, Литва приветствует такое решение

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Украина в пятницу сообщила о прекращении анализа рынка удобрений, который начался в августе 2019 года и вызывал обеспокоенность у литовских производителей и экспортеров удобрений.

Украина утверждает, что не намерена вводить торговые ограничения, хотя еще в середине мая планировала на три года сильно ограничить импорт удобрений, сообщило Министерство иностранных дел.

«Мы положительно оцениваем решение Украины об отказе от ввода мер по ограничению торговли, так как честная и основанная на правилах торговля, а не протекционистские средства, помогают развитию двусторонних отношений», — в своем заявлении отметил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Он также добавил, что намерения Украины ограничить импорт удобрений нарушают договор Всемирной торговой организации с ассоциацией Евросоюза и Украины.

Вопрос экспорта удобрений обсуждался и на встрече президентов Литвы и Украины Гитанаса Науседы и Владимира Зеленского в Вильнюсе в конце ноября. Президент Украины сообщил, что исследование рынка будет завершено весной. Президент Литвы выразил надежду, что доступ литовских предприятий к украинскому рынку не будет ограничен.

Представители бизнеса и правительства Литвы выражали обеспокоенность, что проводимые Украиной исследования торговли нитратом аммония и комплексными удобрениями может завершиться введением таможенных пошлин или квот. Это могло бы повредить экспорту удобрений в Украины двумя крупными производителями удобрений — компаниями Lifosа и Achemа.

Литовские должностные лица уже некоторое время поднимают этот вопрос на двусторонних встречах с представителями украинских властей, они также попросили поддержки у Еврокомиссии.

Украинские власти заявляли, что так Украина реагирует на выросшие объемы импорта из третьих стран, однако критики полагали, что в ограничениях заинтересованы местные олигархи, производящие удобрения.

Украинский рынок несколько лет тому назад стал очень важен для литовских экспортеров удобрений. В 2019 году из Литвы в Украину было экспортировано удобрений на сумму 114,6 млн евро, что составляют около 30 проц. от всего экспорта удобрений Литвой.