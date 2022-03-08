Украинцам будет предоставлена вся помощь, которая полагается беженцам – Навицкене

«Мы предлагаем установить и выплаты на детей, и помощь для приобретения жилья, установить инвалидность и предоставить возможность пользоваться средствами социальной интеграции для людей с недугом, получать пособия или единовременную выплату на обустройство», — рассказала Навицкене.

По словам министра, проактивно действует и Служба занятости (СЗ), предлагая украинцам работу.

«Во всех центрах регистрации консультируют представители СЗ, чтобы мы могли побыстрее интегрировать желающих работать людей в рынок труда. Уже есть успешные примеры. По моим данным, около 20 человек уже работает», — сказала она.

Навицкене обратила внимание, что в общественном пространстве распространяется неправильная информация о том, что получившие право на временное проживание в Литве иностранцы впоследствии должны будут вернуть деньги за предоставленную им помощь.

«Сегодня я услышала вызывающие беспокойство аспекты искаженной информации, что определенной группе украинских беженцев якобы внушают, что статус временного проживания обяжет этих людей впоследствии рассчитаться с принимающей стороной или покрыть какие-то расходы. Это неправда», — отметила министр.

«Все услуги, которые получают прибывшие и зарегистрировавшиеся люди, бесплатные. Этим людям не придется ни за что рассчитываться, мы их приютим, позаботимся о них, предоставим необходимые услуги, и когда война закончится, все люди смогут безопасно вернуться в страны своего происхождения», — подчеркнула она.

По данным ООН, общее число беженцев из Украины за период после после начала российского вторжения в эту страну 24 февраля превысил 2 млн человек.

По данным министра соцзащиты и труда, во вторник в Литве зарегистрировано более 4,6 тыс. беженцев из Украины.

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