Украинцам будет предоставлена вся помощь, которая полагается беженцам – Навицкене

В среду правительство Литвы рассмотрит пакет социальных гарантий для беженцев из Украины.
«Завтра на заседании правительства мы должны будем рассмотреть пакет социальных гарантий, полагающийся всем людям, прибывшим из Украины, которые получат временный вид на жительство в Литве», — сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене на пресс-конференции в Висагинасе во вторник.
По ее словам, беженцам намечается предоставить такие же социальные гарантии, как и другим иностранцам, прибывающим в Литву по гуманитарным причинам.
«Мы предлагаем установить и выплаты на детей, и помощь для приобретения жилья, установить инвалидность и предоставить возможность пользоваться средствами социальной интеграции для людей с недугом, получать пособия или единовременную выплату на обустройство», — рассказала Навицкене.
По словам министра, проактивно действует и Служба занятости (СЗ), предлагая украинцам работу.
«Во всех центрах регистрации консультируют представители СЗ, чтобы мы могли побыстрее интегрировать желающих работать людей в рынок труда. Уже есть успешные примеры. По моим данным, около 20 человек уже работает», — сказала она.
Навицкене обратила внимание, что в общественном пространстве распространяется неправильная информация о том, что получившие право на временное проживание в Литве иностранцы впоследствии должны будут вернуть деньги за предоставленную им помощь.
«Сегодня я услышала вызывающие беспокойство аспекты искаженной информации, что определенной группе украинских беженцев якобы внушают, что статус временного проживания обяжет этих людей впоследствии рассчитаться с принимающей стороной или покрыть какие-то расходы. Это неправда», — отметила министр.
«Все услуги, которые получают прибывшие и зарегистрировавшиеся люди, бесплатные. Этим людям не придется ни за что рассчитываться, мы их приютим, позаботимся о них, предоставим необходимые услуги, и когда война закончится, все люди смогут безопасно вернуться в страны своего происхождения», — подчеркнула она.
По данным ООН, общее число беженцев из Украины за период после после начала российского вторжения в эту страну 24 февраля превысил 2 млн человек.
По данным министра соцзащиты и труда, во вторник в Литве зарегистрировано более 4,6 тыс. беженцев из Украины.
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