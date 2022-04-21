Украинцам продлено право оставаться в США по истечению срока действия виз

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Сообщается, что украинцы, находящиеся в США, могут подавать заявку на участие в программе временной защиты TPS, но это право не распространяется на тех, кто сейчас ждет возможности въехать в Штаты у мексиканской границы.

Украинцам, чья виза на пребывание в США истекла, продлено право оставаться и работать в стране. Об этом сообщает New York Times.

Сообщается, что украинцы, находящиеся в США, могут подавать заявку на участие в программе временной защиты TPS. Заявки принимаются со вторника, 19 апреля.

В США признают, что легальный канал для украинских мигрантов, уезжающих во время войны, пока не создан, хотя президент Байден обещал начать принимать беженцев из Украины еще в конце марта.

Сообщается также, что украинцы, которые сейчас ждут права на въезд у мексиканской границы, участия в вышеуказанной программе принять не смогут.

«Граждане Украины, которые в настоящее время находятся за пределами США, не имеют права на участие в программе и не получат права, переехав в США в ближайшие недели. Вместо этого украинцам рекомендуется обращаться за визой или другим законным путем в консульство США за границей», — сообщает Служба гражданства и иммиграции США.