Украинцам в Латвии предлагают более 4 тысяч вакансий

«Сферы, возможно, скорее относятся к «мужским профессиям»: это производство, строительство, транспорт и сельское хозяйство. Но, без сомнения, есть что предложить и женщинам — но это в процентном, численном отношении меньше. Работодателям важно понять, как они могут нанять человека, если у него долгосрочная виза с правом на трудоустройство без ограничений до одного года», — отметила она.

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