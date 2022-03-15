Украинцам в Латвии предлагают более 4 тысяч вакансий

Латвийские работодатели предложили украинским беженцам более 4,2 тыс. вакансий — 534 нанимателя готовы трудоустроить представителей различных профессий, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Latvijas Radio.
Хотя большая часть вакансий — в «простых» профессиях, работодатели активно предлагают работу врачам, медсестрам, программистам, специалистам по обслуживанию клиентов и другим украинским соискателям с высокой квалификацией.
Возможности для трудоустройства есть по всей стране, однако больше всего вакансий именно в столице. Сандра Тарабрина, представитель Госагентства занятости, считает, что предложений о работе будет больше.
«Сферы, возможно, скорее относятся к «мужским профессиям»: это производство, строительство, транспорт и сельское хозяйство. Но, без сомнения, есть что предложить и женщинам — но это в процентном, численном отношении меньше. Работодателям важно понять, как они могут нанять человека, если у него долгосрочная виза с правом на трудоустройство без ограничений до одного года», — отметила она.freecity.lv