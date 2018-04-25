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Украинцев обязали ездить в РФ по загранпаспортам

Фото: пресс-служба НБУ

С 1 марта украинцам необходимо иметь загранпаспорт для пересечения границы с Российской Федерацией.

Украинцы с 1 марта не смогут пересекать границу с Россией на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении (для детей до 16 лет).

Согласно постановлению Кабинета минитсрос от 18 декабря 2019 года, с 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться только при наличии загранпаспорта.

Граждане Украины, которые ранее выбывших за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении смогут вернуться в Украину по этим документам.

Ожидается, что такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении учитывая низкую степень защиты этих документов.

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korrespondent.net

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