Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Уханя

20 февраля из Уханя, где зафиксирована вспышка нового коронавируса, в Харьков были эвакуированы 73 человека. Среди них 45 украинцев и 28 иностранцев, двое из которых покинули самолет в Алма-Ате. После прохождения необходимых процедур их отправили на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины, расположенный в поселке Новые Санжары Полтавской области.

Долгая дорога

Изначально прибытие борта из КНР ожидалось в киевский аэропорт Борисполь утром, однако когда онлайн система отслеживания полетов стала показывать, что воздушное судно движется по кругу между тремя областными центрами — Харьковом, Полтавой и Днепром, — стало понятно, что самолет вероятно сменит пункт назначения. Сделав около десятка кругов, самолет все же совершил посадку в Борисполе, но, как выяснилось, для дозаправки. В последующем борт с пассажирами совершил перелет в Харьков, а официальной причиной того, почему самолет так долго «петлял» над центральной Украиной были названы неблагоприятные погодные условия (сильный туман), которые не позволяли безопасно посадить самолет в харьковском аэропорту.

Как сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, медики осуществили внешний осмотр и измерили температуру у эвакуированных, после чего те на автобусах Государственной службы по ЧС Украины отправились в Полтавскую область на карантин. Однако вместо плановых двух с половиной часов на это потребовалось шесть. Автобусы задержались в дороге, поскольку ситуация в самом поселке Новые Санжары продолжала накаляться — местные жители решительно заявляли, что будут всячески препятствовать появлению у себя в поселке незваных гостей.

Местные власти поддержали протестующих

Украинские власти тщательно скрывали маршрут доставки и место размещения прибывших из КНР граждан до последнего времени. В интервью изданию «Главком» глава поселкового совета Инна Коба созналась, что ей самой стало об этом известно лишь в четверг утром. Между тем, она раскритиковала власти страны за выбор локации для карантина. «Люди тут не могут находиться, поскольку им тут не могут предоставить необходимые медицинские услуги. Какую помощь им могут в этих стенах оказать? У нас нет специальных боксов, чтобы разместить людей, ничего специализированного», — сообщила Коба. Она особо подчеркнула, что санаторий находится не в отдаленной местности от населения, а в центре поселка. Санаторий открытого типа и все коммуникации непосредственно связаны с населенным пунктом.

Кроме того, прямо на территории оздоровительного учреждения расположены несколько жилых домов, в том числе пятиэтажный. В связи с волнениями граждан поселковый совет провел внеочередное заседание, на котором было принято обращение к президенту Владимиру Зеленскому и членам правительства с просьбой не размещать в Новых Санжарах доставленных из Китая граждан.

«Теплый прием»

Около тысячи жителей поселка с самого утра четверга устроили протестную акцию у санатория, куда заблаговременно были переброшены значительные силы представителей правопорядка. Периметр санатория был оцеплен, однако пикетчики предприняли попытки блокирования подъездов к нему. Дошло до того, что применялись БТРы Национальной гвардии для того, чтобы убрать автомобили жителей с проезжей части. Силовики прострелили шины в одном из автомобилей, владелец которого попытался своим транспортным средством прорвать кордон полиции. Всего в акции протеста участвовали более тысячи человек, несколько из них были задержаны.

Столкновения продолжились ближе к вечеру, когда стало понятно, что колонна автобусов уже на подъезде. Протестующие разожгли костры, после чего силовики начали силовой разгон демонстрантов, чтобы убрать баррикады и создать коридор для автоколонны. В ходе стычек в полицейских летели камни и другие подручные средства.

Одна из протестующих пригрозила, что этой ночью санаторий будет сожжен вместе с эвакуированными. После того, как они были доставлены в санаторий, акция протеста практически прекратилась.