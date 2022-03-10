Украинские беженцы бесплатно получат необходимые рецептурные лекарства – Минздрав

Бегущие от войны украинцы, которые зарегистрировались с Регистрационном центре Департамента миграции Литвы, бесплатно получат не только необходимые медицинские услуги, но и выписанные в Литве для амбулаторного лечения рецептурные лекарства.

Как сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы (Минздрав), врачи смогут выписать рецепты беженцам в электронной форме или в бумажной, идентифицируя лицо по номеру, который иностранец получает при регистрации в Департаменте миграции.

В медучреждении нужно будет предъявлять карту регистрации, выданную Департаментом миграции, ее же нужно будет предъявлять в аптеке.