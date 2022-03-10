Украинские беженцы бесплатно получат необходимые рецептурные лекарства – Минздрав

Бегущие от войны украинцы, которые зарегистрировались с Регистрационном центре Департамента миграции Литвы, бесплатно получат не только необходимые медицинские услуги, но и выписанные в Литве для амбулаторного лечения рецептурные лекарства.
Как сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы (Минздрав), врачи смогут выписать рецепты беженцам в электронной форме или в бумажной, идентифицируя лицо по номеру, который иностранец получает при регистрации в Департаменте миграции.
В медучреждении нужно будет предъявлять карту регистрации, выданную Департаментом миграции, ее же нужно будет предъявлять в аптеке.
Украинские беженцы после регистрации в Департаменте миграции могут получать неотложную медпомощь, сопровождение беременности, помощь при родах и другие необходимые медицинские услуги всех трех уровней, при неоказании которых может ухудшиться состояние здоровья настолько, что им понадобятся услуги скорой помощи.
Беженцы также могут получить прививки от коронавируса, а дети — прививки согласно календарю профилактических прививок.
Иностранцы могут самостоятельно обращаться в любое лечебное учреждение, где есть семейный врач.
За неотложной медицинской помощью следует обращаться в ближайшее лечебное учреждение или по телефону 112.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено