Украинские беженцы трудоустраиваются в странах, предоставивших им убежище

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Чешские, венгерские, немецкие и СМИ ряда других государств сообщают, что украинские беженцы активно ищут и успешно находят работу в странах, которые их приняли и дали приют.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в одной только Чехии нашли работу более 50 000 беженцев из страны, охваченной войной. Как правило, при приеме на работу работодатели обязаны ставить об этом в известность соответствующие службы занятости. Украинцы, в основном, трудоустраиваются на имеющиеся и объявленные вакансии. Это чаще всего должности в сфере производства, строительства, сферы услуг или транспорта. В основном это долгосрочные вакантные места.