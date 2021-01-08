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Украинские воинские звания перевели на стандарты НАТО

Фото mil.gov.ua

Министерство обороны Украины издало приказ о переводе воинских званий украинских военнослужащих на коды военных рангов НАТО. Об этом сообщила в среду пресс-служба оборонного ведомства, передает ТАСС.

«Указанный перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) военным рангам НАТО. Это еще один шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств — членов альянса», — цитирует министра обороны Украины Андрея Тарана пресс-служба ведомства.

Этот указ, по словам министра, станет составной частью проекта Концепции военной кадровой политики ВСУ до 2025 года. «Данное решение призвано изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. Фактически это руководство к действию кадровым органам перейти на новую философию работы, предусматривающую создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру», — добавил Таран.

В конституции Украины закреплен стратегический курс государства на приобретение полноправного членства страны в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора. С целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в НАТО президент Украины Владимир Зеленский в мае прошлого года утвердил Годовую национальную программу под эгидой Украина — НАТО. Особое внимание в программе уделено переводу сектора безопасности и обороны Украины на стандарты Североатлантического блока и улучшению совместимости ВСУ с вооруженными силами государств — участников альянса.

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