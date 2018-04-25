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Украинское СИЗО впервые открыло платные камеры повышенного комфорта

Фото azertag.az

В Лукьяновском следственном изоляторе, находящемся в городе Киев, в рамках экспериментального проекта открылись первые четыре платные камеры с улучшенными условиями размещения.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщается на правительственном портале Украины.

Данный проект продлится до конца 2021 года, после чего будет решаться вопрос закрепления на законодательном уровне платных камер.

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что на сегодняшний день в украинских следственных изоляторах со стороны администрации искусственно создаются условия для того, чтобы заключенные доплачивали за определенные услуги, последние также всегда изыскивают способы улучшить условия своего пребывания в следственном изоляторе.

Он сообщил, что основной целью данного проекта является устранение данных коррупционных действий.

Также он подчеркнул, что речь идет не о люксовых камерах с излишествами, а всего лишь будет увеличена норма площади на человека и отгорожен санитарный узел.

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