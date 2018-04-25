Украину больше не интересует таможенный союз с ЕС

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Украина отказалась от идеи создания таможенного союза с ЕС, но рассчитывает на упрощение таможенных процедур. Об этом заявил вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, сообщает Европравда.

Вице-премьер назвал ключевые приоритеты, которые Украина будет отстаивать в ходе заседания Совета ассоциации, которое состоится в Брюсселе 28 января.

Так, он назвал интеграцию в энергетический и цифровой рынки ЕС, получение «промышленного безвиза», а также создание «новой повестки дня в сфере юстиции и свободы».

«Помимо этого, на повестке дня – присоединение к Европейскому зеленому соглашению, а это охватит почти все сектора, а также актуализация условий торговли», — Кулеба.