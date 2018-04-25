Украину больше не интересует таможенный союз с ЕС

Украина отказалась от идеи создания таможенного союза с ЕС, но рассчитывает на упрощение таможенных процедур. Об этом заявил вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, сообщает Европравда.
Вице-премьер назвал ключевые приоритеты, которые Украина будет отстаивать в ходе заседания Совета ассоциации, которое состоится в Брюсселе 28 января.
Так, он назвал интеграцию в энергетический и цифровой рынки ЕС, получение «промышленного безвиза», а также создание «новой повестки дня в сфере юстиции и свободы».
«Помимо этого, на повестке дня – присоединение к Европейскому зеленому соглашению, а это охватит почти все сектора, а также актуализация условий торговли», — Кулеба.
Он напомнил, что в 2018-2019 годах Украина полностью или частично исчерпала европейские квоты по 32 товарным позициям «Это означает, что нам уже тесно в этих условиях», — пояснил он.
Напомним, идею о вхождении Украины в Шенгенский союз, Таможенный европейский союз, Единый энергетический союз и стать членом единого авиационного пространства с ЕС выдвинул экс-президент Петр Порошенко.korrespondent.net
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