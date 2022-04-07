Укреплена литовская артиллерия: получены все 18 самоходных гаубиц

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Завершен крупнейший проект по усилению артиллерии Вооруженных сил (ВС) Литвы, сообщило Министерство обороны.

Последняя 18-я самоходная гаубица PzH2000 (Panzerhaubitze 2000) была передана Литве в марте, тем самым завершена реализация соглашения, подписанного с Министерством обороны Германии в сентябре 2015 года, и ВС Литвы получили одну из самых современных в мире 155-миллиметровых артиллерийских систем.

Эти системы были переданы Артиллерийскому батальону им. генерала Ромуальдаса Гедрайтиса (входит в мотопехотную бригаду «Железный волк»), дислоцированному в Рукле.

Новые гаубицы заменили системы со 105-мм стволом с дальностью поражения в 11 км.

По данным Минобороны, дальность эффективной стрельбы батальона самоходных гаубиц PzH2000 увеличена до 50 километров в зависимости от применяемых боеприпасов. С PzH2000 также можно вести и прямой огонь, то есть стрелять и уничтожать цели прямым ударом.

«Во время войны в Украине мы видим, что эффективная артиллерия является одним из важнейших столпов обороны, и переданные Вооруженным силам Литвы гаубицы PzH2000, несомненно, укрепят обороноспособность нашей армии», — подчеркнул министр обороны Арвидас Анушаускас.

Первые новые гаубицы поступили в литовскую армию в 2018 году, и бойцы артиллерийского дивизиона уже проверили возможности самоходных установок на нескольких учениях.

В рамках проекта по приобретению PzH2000 артиллерийский батальон также получил ранее отремонтированные и адаптированные бронетранспортеры М577 для пунктов управления огнем, модернизированные ремонтно-эвакуационные танки BPz2, средства фронтового наблюдения и управления воздушным наступлением, низкопольные тягачи, систему управления артиллерией ADLER III и др.

58,3 млн евро было выделено на проект наращивания потенциала непрямой огневой поддержки Вооруженных сил Литвы.

Эти средства пошли на закупку техники, ее модернизацию, обучение личного состава, создание адаптированной под гаубицы военной инфраструктуры.

155-мм самоходная гаубица PzH2000 — одна из самых современных серийно выпускаемых гаубиц в мире. Производство этой артиллерийской системы началось в 1999 году в Германии. Сегодня ею вооружены немецкая, голландская, греческая, итальянская, хорватская и катарская армии.

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