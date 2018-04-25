Улетят горячими

В миске смешайте лимонный сок, соевый соус, сахар, мелко измельченные чеснок и лук. Помешайте, чтобы растворить сахар. Поместите смесь и крылья в полиэтиленовый пакет, встряхните и оставьте мариноваться на пару часов или на ночь. Затем обжарьте на гриле в течение 15-20 минут.

Пряные куриные крылышки

2 чайные ложки порошка чили, чайная ложка паприки, 6 столовых ложек оливкового масла, 12 куриных крыльев, разрезанных пополам на суставах.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите противень фольгой. В небольшой миске смешайте соус чили и порошок паприки. Налейте оливковое масло в небольшое блюдце. Опустите каждое крыло в оливковое масло, затем дайте стечь, выложите на противень. Сверху посыпьте смесью специй. Запекайте в течение 30 минут.

Куриные крылышки карри

2 чашки йогурта, 3 столовые ложки порошка карри, 2 столовые ложки растительного масла, 2 чайные ложки молотой корицы, столовая ложка нарезанного чеснока, чайная ложка соли, 12 крыльев.

В миске смешайте йогурт, порошок карри, масло, корицу, чеснок и соль. Поместите крылья в закрывающийся пластиковый пакет. Налейте туда йогурт и встряхните, чтобы покрыть крылья. Охлаждайте в течение 2 часов. Разогрейте духовку до 200°C. Выстелите противень фольгой и выложите на него крылья, предварительно дав маринаду стечь. Готовьте в течение получаса.

Хрустящие крылышки по-итальянски

Чашка муки, полторы столовые ложки тертого пармезана, 2 чайные ложки сушеного орегано, чайную ложку сушеного тимьяна, половину чайной ложки сушеного базилика, половину чайной ложки чесночного порошка, половину чайной ложки соли, половину чайной ложки свежемолотого черного перца, 12 крыльев, растительное масло.

В большой миске смешайте муку, пармезан, орегано, тимьян, базилик, чесночный порошок, соль, и перец. Обваляйте крылья в смеси и стряхните излишки. Налейте в сковороду около 2 сантиметров растительного масла. Обжарьте крылья по 5-6 минут с каждой стороны до золотистого цвета.

Классические крылышки-буффало

Растительное масло для жарки, полторы чашки муки, полторы чайные ложки свежемолотого черного перца, полторы чайные ложки соли, чайную ложку паприки, неполную чайную ложку кайенского перца (по желанию), 12 крыльев.

Налейте достаточно растительного масла в тяжелую кастрюлю, чтобы крылья могли плавать в масле. Смешайте муку, черный перец, соль, красный перец, кайенский перец в большой миске. Обваляйте крылья в смеси и стряхните излишки. С помощью щипцов опустите крылья в масло. Готовьте крылья от 10 до 12 минут, или пока они не всплывут и не станут золотисто-коричневого цвета.

Куриные крылышки в медовом соусе

3 чайные ложки оливкового масла, ¼ чайной ложки молотого черного перца, ½ чайной ложки соли, 8–10 куриных крылышек, 4 столовые ложки меда, 2 столовые ложки сливочного масла, 1 зубчик чеснока, ½ чайной ложки паприки.

Смешайте оливковое масло, перец и соль и натрите этой смесью крылышки. Выложите их на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 210 °C духовке 25–30 минут, перевернув крылышки в середине приготовления. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и доведите до кипения мед, сливочное масло, измельченный чеснок и паприку. Готовьте еще 1–2 минуты, периодически помешивая. Соус должен немного загустеть. Полейте им крылышки и запекайте их еще 5 минут, пока они не подрумянятся.

Куриные крылышки в кляре в кисло-сладком соусе

15 куриных крылышек, 120 г кукурузного крахмала, 3 яйца, растительное или оливковое масло для фритюра, 100 г сахара, 100 мл белого уксуса, 100 г желе из черной смородины, 4 столовые ложки соевого соуса, 3 столовые ложки кетчупа, 2 столовые ложки лимонного сока, немного сливочного масла.

Выложите крылышки и крахмал в целлофановый пакет, завяжите и энергично потрясите, чтобы курица полностью покрылась порошком. Слегка взбейте яйца, обмакните в них крылышки, а после отправьте партиями во фритюрницу или кастрюлю с сильно разогретым маслом (оно должно полностью покрывать курицу). Обжаривайте крылышки по 8 минут, периодически переворачивая. Затем выложите на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Смешайте в чистой кастрюле сахар, уксус, смородинное желе, соевый соус, кетчуп и лимонный сок. Доведите до кипения, убавьте огонь и готовьте еще 10 минут. Выложите крылышки в смазанную сливочным маслом форму для запекания и полейте половиной соуса. Запекайте 15 минут при температуре 180 °C. Переверните, полейте оставшимся соусом и запекайте еще 10–15 минут.

Куриные крылышки в апельсиново-соевом соусе

3 апельсина, 6 зубчиков чеснока, 4 столовые ложки соевого соуса, 1 столовая ложка коричневого сахара, 1 ½ чайной ложки соли, ½ чайной ложки молотого черного перца, 18–20 куриных крылышек.

Смешайте сок двух апельсинов, цедру всех трех апельсинов, измельченный чеснок, соевый соус, сахар, соль и перец. Положите в смесь курицу и тщательно перемешайте. Выложите крылышки в один ряд на противень. Полейте почти всем соусом и запекайте в разогретой до 200 °C духовке 20 минут. Переверните крылышки, полейте оставшимся соусом и готовьте еще 10–15 минут.

Куриные крылышки в беконе

1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка молотого черного перца, 1 чайная ложка паприки, 1 чайная ложка кайенского перца, 1 чайная ложка сушеного орегано, 12 куриных крылышек (без кончиков), 12 ломтиков бекона.

Смешайте приправы и натрите ими курицу. Плотно оберните каждое крылышко беконом и при необходимости закрепите его шпажками. Выложите на решетку духовки, поставьте под нее противень и запекайте при температуре 180 °C около часа, перевернув крылышки в середине приготовления.

Куриные крылышки в медово-горчичном соусе

130 г острой горчицы, 170 г меда, 4 столовые ложки сливочного масла, 2 столовые ложки лимонного сока, ¼ чайной ложки куркумы, 18–20 куриных крылышек.

Смешайте в кастрюле горчицу, мед, масло, лимонный сок и куркуму. Доведите до кипения, периодически помешивая. Выложите крылышки в один ряд на противень, покрытый фольгой, и полейте соусом. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–30 минут с каждой стороны.

Хрустящие крылышки в сырном кляр

120 г сливочного масла, 2 зубчика чеснока, несколько веточек петрушки, 100 г панировочных сухарей, 50 г тертого пармезана, ½ чайной ложки соли, ¼ чайной ложки молотого черного перц, 10–12 куриных крылышек.

Смешайте растопленное масло и измельченный чеснок. В другой миске соедините измельченную петрушку, сухари, сыр, соль и перец. Сначала обмакните крылышки в масло, затем обваляйте в смеси с сухарями. Выложите на покрытый пергаментом противень и выпекайте около часа при температуре 180 °C.

Куриные крылышки в пивном соусе

1 чайная ложка молотого черного перца, ½ чайной ложки паприки, 1 чайная ложка соли, 10 куриных крылышек, 2 столовые ложки оливкового масла, ¹⁄₂ л любого пива, 2–3 столовые ложки кукурузного крахмала, 4 столовые ложки меда.

Смешайте перец, паприку и соль и натрите смесью крылышки. Выложите их на сковороду с разогретым маслом и поджаривайте, пока они не подрумянятся со всех сторон. Снимите с огня и влейте немного пива так, чтобы курица была слегка им покрыта. Поставьте сковороду в разогретую до 200 °C духовку на 20–25 минут. В кастрюле на медленном огне доведите до кипения оставшееся пиво, периодически помешивая. Добавьте крахмал и мед и готовьте, помешивая, пока соус не загустеет. Снимите с огня и перемешайте в соусе готовые крылышки.

Куриные крылышки в соевом соусе с колой

10-12 куриных крылышек, 4–5 столовых ложек соевого соуса, 2 столовые ложки растительного масла, 180 мл кока-колы, несколько перьев зеленого лука.

Замаринуйте крылышки в соевом соусе на полчаса. Затем выложите их на сковороду с разогретым маслом и поджаривайте на сильном огне, пока они не покроются румяной корочкой со всех сторон.

Влейте колу и оставшийся маринад. Готовьте на среднем огне 15 минут под крышкой и 5 минут без крышки. Соус должен слегка загустеть. Готовые крылышки посыпьте рубленым луком.