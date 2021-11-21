Уличные грабители

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

На фоне ухудшающегося материального положения людей, раннего наступления сумерек, отвлечения работников полиции на проверку соблюдения ковидных правил активизировались уличные хулиганы, которые не гнушаются и несколькими евро.

В вильнюсских микрорайонах Фабийонишкес и Шяшкине в течение некоторого времени совершались нападения на женщин. Пострадавших не только грабили, но и душили.

Так, по данным полиции, 9 ноября поступило сообщение о том, что 8 ноября в 19.45 в Вильнюсе, на ул. Тримиту, была ограблена молодая женщина (1993 г.р.). По утверждению пострадавшей, это произошло около подъезда дома. Злоумышленник схватил ее за шею, повалил на землю и вырвал сумку. в которой были кошелек с деньгами, банковская карта, документ, удостоверяющий личность, и другие предметы. Убыток составил сто евро. 7 ноября в 13.13 в Вильнюсе, на ул. Фабийонишкю, около подъезда неизвестный напал на женщину 1966 г.р., повалил ее на землю, забрал сумку с деньгами и банковской картой. Ущерб – 310 евро. 5 ноября в 18.10 в Вильнюсе, на ул. Гялвону, неизвестный напал на женщину 1963 г.р. и сбежал с ее сумкой. Ущерб – 145 евро. 3 ноября в 19.30 в Вильнюсе, на ул. С.Станявичяус, неизвестный напал на женщину (1974 г.р.), душил ее и отобрал рюкзак с документами, банковскими картами и другими вещами. Ущерб – 787 евро. 2 ноября в 17 час. в Вильнюсе, на ул. Шяшкинес, неизвестный напал на женщину (1977 г.р.), душил ее, женщина потеряла сознание. Когда пострадавшая очнулась, то обнаружила, что у нее украли рюкзак, в котором были кошелек с деньгами, карта жителя Вильнюса, банковская карта, мобильный телефон и документ, удостоверяющий личность. Ущерб – 267,21 евро.

Полиция сообщила, что задержала грабителей, которые в конце октября — начале ноября нападали на женщин в столичных микрорайонах Шяшкине и Фабийонишкес. По данным полиции, задержаны молодые люди 1994 и 1997 г.р. Их подозревают в нападении на женщин, применении насилия и в ограблениях. По данным полиции, было совершено семь таких преступлений.

Однако, как информирует BNS, в Вильнюсе совершено еще одно нападение на женщину. По данным полиции, это случилось в среду, 10 ноября, в 18.30 на ул. С.Станявичяус. Неизвестный напал на 62-летнюю женщину, душил ее, потом повалил на землю и проверил содержимое рюкзака своей жертвы. Не найдя ничего ценного, он сбежал. Проводится расследование по факту ограбления.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ