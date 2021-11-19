Улицы Вильнюса – по стандарту Нью-Йорка

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Столица презентовала «Новый стандарт улиц города». В новой стратегии из 12 пунктов – озеленение и островки отдыха, освещение и единые элементы оформления улиц.

Как сообщает пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления, серые, неуютные и небезопасные улицы теперь приобретут западные черты – там появятся аллеи с высаженными деревьями, малой архитектурой, узорными покрытиями, ухоженными фасадами вдоль дороги. В мэрии был представлен создававшийся в течение года Стандарт вильнюсских улиц – 12 принципов, которые уже постепенно применяются в ходе реконструкции и проектирования городских улиц, сформулированы в нем для того, чтобы наш город стал более комфортным и привлекательным для жителей.

Улицы с зелеными насаждениями между полосами, отведенными для движения пешеходов и транспорта, без избыточной ширины проезжей части, с разными типами покрытия и освещением, оставляющими преимущество за пешеходами, оборудование парковок на большинстве улиц, свой «метр» земли для пользователей зданий – все это упоминается в новом стандарте столичных улиц.

Стандарт разработан по аналогии со структурой улиц Нью-Йорка, но вместе с тем адаптирован к вильнюсскому контексту. Основная цель закрепленных в нем принципов – превратить улицы города в интегральную часть городской жизни, сделать их более зелеными и наполненными жизнью.

«Я хочу, чтобы самой любимой улицей для жителей Вильнюса была та, на которой они живут или работают. А для этого основные городские общественные пространства – улицы – необходимо вывести на новый качественный уровень. Удобными и красивыми они должны быть для всех», – поделился мэр города Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, представляя новый стандарт улиц компаниям и учреждениям, которые проектируют, строят городские улицы и ухаживают за ними.

Часть принципов Стандарта улиц уже реализована на улицах Пилимо, Альгирдо, Наугардуко, Исландийос и других. Там было заново установлено освещение, между проезжей частью и тротуарами высажены кустарники и деревья, элементы улиц приведены к цветовому единообразию.

Несколько принципов упомянутого стандарта соотносятся с другой крупномасштабной инициативой Вильнюсского городского самоуправления – «Зеленой волной», задача которой заключается в озеленении каждого из 2 000 километров улиц Вильнюса. Стандарт улиц также предполагает в ходе реконструкции и прокладывания улиц позаботиться о том, чтобы не пострадали деревья, а там, где их пока нет, – высадить их и кустарники таким образом, чтобы визуально отделить проезжую часть от пешеходных и велосипедных дорожек.

Главный инженер Вильнюсского городского самоуправления Антонас Никитинас убежден, что новый стандарт улиц способствует принятию смелых и, возможно, пока не знакомых Литве решений, а также гибкости в оценке каждого из предстоящих проектов.

«Исходя из 12 детально описанных принципов, мы сможем последовательно проверять, насколько планируемые работы на улицах и разработанные под них проекты соответствуют общему видению города, – точно так же, как уже не первый год по 10 правилам архитектуры и урбанистики проверяются сооружения, – говорит А. Никитинас. – Стандарт улицы поможет расширить нынешний взгляд на сформировавшееся правовое регулирование, позволит экспериментировать и, опираясь на практику, совершенствовать правила или даже предлагать изменения к национальным регламентам».

Министр окружающей среды Симонас Гентвилас поздравил Вильнюс с этим важным шагом в стремлении сочетать бережное отношение к окружающей среде с процветанием города.

«Вильнюсский проект гармоничных городских улиц, как и “Зеленая волна”, – это долгожданный шаг в сторону лучшего качества жизни. Мы просто обязаны остановить превращение городов в асфальтовые пустыни, и нам не стоит делать исключение для улиц: они должны быть не только транспортными, но и зелеными артериями», – говорит С. Гентвилас.

Вице-министр путей сообщения Агне Вайцюкявичюте обратила внимание на важность перечисленных в Стандарте улиц принципов и для целей хорошо организованного движения.

За последние годы в Вильнюсе было уложено 300 км асфальта для автомобилистов, оборудовано более 150 км велосипедных и более 70 км пешеходных дорожек. Сегодня в столице высаживается в 20 раз больше деревьев, чем 7 лет назад.

Однако уже проведенная реконструкция отдельных улиц вызывает шквал возмущения. По словам горожан, сужаются отдельные участки улиц, что усложняет движение, способствует созданию аварийных ситуаций.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt