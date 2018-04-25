Ультрафиолетовые роботы – новое европейское оружие против вируса

Фото azertag.az

Около 200 государственных больниц Испании одними из первых получат от Европейской комиссии стерилизующие роботы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, новые устройства имеют огромный потенциал во время пандемии COVID-19: стерилизация без вмешательства человека помещений, подверженных риску заражения коронавирусом. Эти устройства помогают ограничить распространение вируса и способны уничтожить 99,99 процента патогенов, присутствующих в замкнутом пространстве. Роботу необходимо всего около 10 минут, чтобы стерилизовать больничную палату.

По данным Комитета по безопасности здоровья Европейской комиссии, эти аппараты успешно используются в больницах Европы и мира.

Первые роботы-стерилизаторы являются разработкой датской компании Blue Ocean Robotics в сотрудничестве с больницами датского региона Оденсе. В ЕС продвигает эти устройства Генеральный директорат по вопросам информационного общества и средств массовой информации, одной из целей которого является поддержка европейской промышленности в новую цифровую эру.

Еврокомиссия заверяет, что роботы будут распределяться в соответствии с эпидемиологической ситуацией и потребностями каждой страны.