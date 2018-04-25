Улучшат оснащение добровольческих сил

«Было также решено обеспечить все автоматические винтовки оптическими прицелами, позволяющими войскам действовать на больших расстояниях, чем раньше», — добавила она.

Приспособления, приобретаемые для добровольческих сил, будут новыми, покупка запланирована на 2020-2022 годы.

Добровольческие силы национальной обороны насчитывают 5000 человек. Они являются частью Сухопутных войск.

Структура добровольческих сил состоит из штаба и шести команд — две в Вильнюсе, и по одной в Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе.