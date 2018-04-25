Улучшат оснащение добровольческих сил

Добровольческие силы национальной обороны (KASP) будут оснащены тактическим гражданским транспортом и оптическими прицелами.
Решения об увеличении оснащения были приняты на прошлой неделе Советом по оборонным ресурсам в составе Министерства национальной обороны и военного руководства.
«31 октября Совет одобрил предложения по снабжению добровольческих сил тактическим гражданским транспортом», — сказала BNS пресс-секретарь Министерства обороны США Аста Галдикайте.
«Было также решено обеспечить все автоматические винтовки оптическими прицелами, позволяющими войскам действовать на больших расстояниях, чем раньше», — добавила она.
Приспособления, приобретаемые для добровольческих сил, будут новыми, покупка запланирована на 2020-2022 годы.
Добровольческие силы национальной обороны насчитывают 5000 человек. Они являются частью Сухопутных войск.
Структура добровольческих сил состоит из штаба и шести команд — две в Вильнюсе, и по одной в Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе.
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