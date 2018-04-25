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Улучшат оснащение добровольческих сил

Фото BFL/ Вигинтаса Скарайтиса

Добровольческие силы национальной обороны (KASP) будут оснащены тактическим гражданским транспортом и оптическими прицелами.

Решения об увеличении оснащения были приняты на прошлой неделе Советом по оборонным ресурсам в составе Министерства национальной обороны и военного руководства.

«31 октября Совет одобрил предложения по снабжению добровольческих сил тактическим гражданским транспортом», — сказала BNS пресс-секретарь Министерства обороны США Аста Галдикайте.

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«Было также решено обеспечить все автоматические винтовки оптическими прицелами, позволяющими войскам действовать на больших расстояниях, чем раньше», — добавила она.

Приспособления, приобретаемые для добровольческих сил, будут новыми, покупка запланирована на 2020-2022 годы.

Добровольческие силы национальной обороны насчитывают 5000 человек. Они являются частью Сухопутных войск.

Структура добровольческих сил состоит из штаба и шести команд — две в Вильнюсе, и по одной в Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе.

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