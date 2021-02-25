Улучшение ситуации замедляет повышенная мобильность, мутации вируса– И. Шимоните

Замедление улучшения эпидемиологической ситуации может быть обусловлено большей мобильностью населения, обнаруженной в Литве британской мутацией вируса, заявила литовский премьер Ингрида Шимоните.
«Просто связь с тем, что в минувший понедельник была открыта часть услуг, а также часть мест торговли промтоварами, более мелких магазинов. И очень четко мы увидели значительно выросшую мобильность людей с самых первых дней», – заявила премьер в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.
По ее словам, мобильность в данный момент, по сути, вернулась на предпраздничный уровень, а рост контактов создает условия для распространения вируса.
«Можно сделать предположение по данным о мобильности, что эти контакты действительно активизировались», – отметила она.
В среду вечером также было заявлено об обнаруженных в Литве случаях британской мутации вируса. Это, по словам И. Шимоните, также может определить остановку сокращения случаев.
В ближайшее время, по ее словам, ожидаются более подробные данные о том, как это можно оценивать, распространяется ли эта мутация в конкретных местностях, или «мы можем говорить о более широком распространении по территории страны».
«Сейчас, вероятно, основной вопрос заключается в том, к чему движется траектория: удастся ли нам ее сохранить такой придавленной, но стабильной и возможно начать сокращать объемы тестирования, увидим ли мы вновь какой-то отброс назад, что, конечно, не было бы хорошей новостью», – сказала И. Шимоните.
Большие надежды она связывает с расширением объемов тестирования. По словам И. Шимоните, на следующей неделе в Литву должны поступить антигенные тесты, также завершается подготовка порядка по накопительному тестированию, позволяющему эффективно проверять крупные коллективы.
«Министр здравоохранения расширил профилактическое тестирование . (…) В тестирование ПЦР мы внесли такие достаточно большие группы людей, у которых есть потенциальный контакт с другими людьми, и мы будем испытывать эти методы, если они оправдаются, далее будем более творчески смотреть на ситуацию и изменения ограничений», – добавила премьер.
В четверг вступили в силу карантинные ограничения, позволяющие не носить маски на улице, когда в радиусе двух метров нет других людей, также не осталось запретов на передвижение между крупными городами и окружающими их более мелкими самоуправлениями. Правила ношения масок в закрытых помещениях не меняются.
Ограничения передвижения между самоуправлениями продлены до 15 марта, однако принято решение разрешить проживающим в граничащих между собой городом Алитусом и Алитусским районом, Каунасом и Каунасским районом, Клайпедой и Клайпедским районом, Паневежисом и Паневежским районом, Шяуляй и Шяуляйским районом, Вильнюсом и Вильнюсским районом передвигаться между этими самоуправлениями.
Накануне принятия этих решений премьер информировала, что изменения вступают в силу с четверга, между тем, рассматриваемые ранее возможности открытия культурных учреждений или прочих крупных магазинов, по ее словам, будут приняты только с улучшением эпидемиологической ситуации.
Карантин в связи с пандемией коронавируса в Литве был продлен до конца марта.