Улыбка безвизового пациента. Почему литовцы едут к гродненским стоматологам?

Важно, что срок пребывания в нашей стране позволяет получить полный комплекс услуг и, если потребуется, обратиться к врачу в любое время.

Баланс цены и качества



Чем привлекательна для иностранцев гродненская стоматология? Поинтересовались у Веры Давыдовской, заведующей ортопедическим отделением филиала «Стоматологическая поликлиника №1», у которой чуть ли не каждую неделю бывают на приеме иностранные пациенты.

Вера Владимировна первым называет хороший баланс цены и качества. Иностранцы умеют считать деньги, но на здоровье не экономят. И если бы работа наших стоматологов высоко не оценивалась теми, кто уже имел дело с ними, то вряд ли росло бы число зарубежных пациентов в наших клиниках.

По достоинству оценено и использование передовых медицинских технологий. Пользуются особым спросом дентальная имплантация и протезирование на имплантах. Высоко оценивают и используют диагностические возможности, особенно трехмерной компьютерной томографии. Современный конусно-лучевой КТ гродненская стоматология получила в начале этого года.

Знать услуги на зубок



Иностранные пациенты подчеркивают: информация об услугах широко доступна, что помогает сделать правильный выбор. На сайте центральной стоматологической поликлиники города Гродно подробно расписаны перечень услуг для иностранных граждан и прейскурант, дана форма обратной связи, где онлайн можно оставить заявку и соответственно получить ответ с указанием назначенного времени приема и другими интересующими потенциального пациента подробностями.

Первый шаг по получению услуг, естественно, это консультация стоматолога, хирурга или ортопеда в зависимости от того, что запросил пациент. Ее стоимость от двух евро. А дальше уже что потребуется – пломбировка, постановка композиционных виниров, имплантов и другие современные технологии. По уровню не отстают от лечения профилактические мероприятия и диагностика.

Эффект тесного партнерства

Как отмечает главный врач центральной стоматологической поликлиники Оксана Корзун, в областном центре нет такой туристической фирмы, которая бы не получила информацию о полном перечне услуг медицинского туризма. Презентационный видеоролик поликлиники размещен в интернете, издан информационный буклет. С пятью туристическими организациями и четырьмя гродненскими санаториями заключены договоры по медицинскому туризму.

В конце минувшего месяца центральная стоматология и Гродненская университетская клиника рассказали о своем потенциале и возможностях перспективного сотрудничества литовским туроператорам, как говорится, с глазу на глаз. Презентация потенциала белорусских лечебно-оздоровительных учреждений Брестской и Гродненской областей проходила в Литве и была инициирована посольством Беларуси в этой стране.

На встрече присутствовали более 20 представителей туристических компаний и оздоровительных центров Литвы, руководители белорусских общественных организаций.

Кроме наших клиник, провели презентацию представители шести белорусских санаториев, в числе которых «Озерный», «Энергетик», «Радуга», «Поречье».

В ближайшее время в центральной стоматологии ждут гостей из Литвы. Достигнута договоренность с Почетным консулом Республики Беларусь в Клайпеде о проведении встречи в Гродно. Ожидается, что в Гродно приедет группа из полусотни туристов, для которой будут организованы посещение учреждений здравоохранения и консультации врачей-специалистов.

Центральная стоматологическая поликлиника подала заявку на участие в Международной выставке туризма и активного отдыха, которая будет проходить в Вильнюсе в январе этого года. Это крупнейшая специализированная туристическая выставка в странах Балтии, которая объединяет представителей туризма из Литвы и зарубежных стран.

Анна ЛЕНСКАЯ

Фото: из архива «ГП»