Умер актер Михаил Макаров (1938 — 2020)

default image
Без работы могут остаться около 85 млн человек из-за новых технологий

Подробнее...
default image
У премьера одно ожидание по поводу выборов – как можно большая явка

Подробнее...
default image
Польша усилит карантин после антирекорда по COVID

Подробнее...
default image
С ростом заболеваний, часть больниц Литвы готовят резервные мощности

Подробнее...
default image
В Литве реагентов должно хватить еще на два месяца

Подробнее...
default image
Испания уже готовится к третьей волне коронавируса

Подробнее...
default image
Французские власти обвиняют соцсети в радикализации общества и разжигании ненависти

Подробнее...
default image
Рекордное количество новых случаев будем фиксировать еще не один день - А. Вярига

Подробнее...
default image
За три дня досрочного голосования во II туре выборов проголосовали 5% избирателей

Подробнее...
default image
Евросоюз подготовил проект реформирования ВОЗ

Подробнее...
default image
Голосовавший во II туре Гитанас Науседа: выбор был легким

Подробнее...
default image
НАТО строит космическую базу в Германии

Подробнее...
default image
В Литве новый рекорд заражений за сутки – 424, скончались 5 человек

Подробнее...
default image
ЕС собирает саммит по коронавирусу 29 октября

Подробнее...
default image
Армия поможет Национальному центру общественного здоровья

Подробнее...
default image
За два дня в Испанию на лодках приплыли 876 нелегалов

Подробнее...
default image
Завершается досрочное голосование во II туре выборов в сейм Литвы

Подробнее...
default image
Литва хотела бы создать на вильнюсской телебашне центр кибербезопасности ЕС

Подробнее...
default image
Г. Палуцкас сказал, что на выборах голосовал за меньшее из зол

Подробнее...
default image
В Чехии объявили локдаун

Подробнее...
default image
Папа Римский призвал узаконить однополые браки

Подробнее...
default image
ИАПЛ-СХС просит суд отменить результаты выборов в одномандатном округе Панеряй-Григишкес

Подробнее...
default image
Кабмин сократил время работы баров и ресторанов до полуночи

Подробнее...
default image
Страны НАТО потратят на оборону более $1 трлн

Подробнее...
default image
В ООН оценили спад мировой торговли

Подробнее...
default image
После осенних каникул школы на неделю перейдут на удаленное обучение

Подробнее...
default image
Все страны ЕС одобрили новую политику в сельском хозяйстве

Подробнее...
default image
Правительство ввело карантин в 12 самоуправлениях Литвы

Подробнее...
default image
США объяснили передислокацию войск в Европе угрозами со стороны РФ

Подробнее...
default image
А. Монкявичюс: будет предложено совместить школьные каникулы с удаленной учебой

Подробнее...
default image
Активность на досрочном голосовании в Литве –в два раза больше, чем в I туре

Подробнее...
default image
Тихановская призвала белорусов к тотальной забастовке

Подробнее...
default image
ЕК начала расследование в отношении Кипра и Мальты за продажу гражданства

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы решит о разделении территорий на зоны по показателям COVID-19

Подробнее...
default image
По гуманитарным причинам в Литву разрешено приехать 507 беларусам – МВД

Подробнее...
default image
США расширят санкции против "Северного потока - 2"

Подробнее...
default image
Установлен новый рекорд выявленных случаев коронавируса - 311, две смерти

Подробнее...
default image
В Нидерландах владельцы ресторанов и кафе подали в суд на правительство из-за COVID-ограничений

Подробнее...
default image
На Вильнюсской телебашне предлагают создать центр кибербезопасности ЕС

Подробнее...
default image
Г. Науседа: обуздав первую волну COVID-19, мы слишком расслабились

Подробнее...
Культура

Умер актер Михаил Макаров (1938 — 2020)

С глубокой грустью сообщаем, что 20 октября, на 83-ем году жизни, умер долголетний актер Русского драматического театра Литвы Михаил Макаров.

Актер начал работать в Русском драматическом театре Литвы в 1964 г., сразу после окончания Литовской государственной консерватории (теперь – Литовская академия музыки и театра). Посвятивший всю свою жизнь театру Михаил Макаров был чутким коллегой, создавшим искренние, запоминающиеся и полюбившиеся публике роли. За 55 лет творческой деятельности Михаил Макаров создал более 150 ролей, среди которых сам актер особенно выделял:

Гусев – «Валентин и Валентина» М. Рощина, реж. Р. Виктюк, 1971;
Риццио – «Мария Стюарт» Ю. Словацкого, реж. Р. Виктюк, 1971;
Файл – «Продавец дождя» Р. Нэша, реж. Р. Виктюк, 1973;
Манилов – «Мертвые души» Н. Гоголя, реж. В. Ланской, 1977;
Граф Варвик – «Жанна д’Арк» Ж. Ануя, В. Захаров, 1980;
Mьсе Делашон – «Свидание в Санлисе» Ж. Ануя, реж. Д. Черняков, 1994;
Эгей – «Медея» Еврипида, реж. Л. М. Зайкаускас, 1994;
Мужчина – «Свободная пара» Д. Фо, реж. В. Лукьяненко, 1998;
Дудукин – «Без вины виноватые» А. Островского, реж. А. Иноземцев, Д. Тамулявичюте, 2001;
Управляющая – «№13 (Our of order)» Р. Куни, реж. Э. Мурашов, 2004;
Дон Базиль – «Фигаро – здесь!» П. О. Бомарше, реж. Г. Тростянецкий, 2004;
Анучкин – «Женитьба» Н. Гоголя, реж. А. Черпин, 2004;
Президент Дельбек – «Отель двух миров» Э.-Э. Шмитта, реж. C. Рачкис, 2007;
Альбан – «Голубой рай» М. Поли, реж. М. Полищук, 2007;
Г. N.* – «Горе от ума» А. Грибоедова, реж. Й. Вайткус, 2009;
Ягужинский – «Шут Балакирев» Г. Горина, реж. А. Латенас, 2009;
Шёваль – «Ужин дураков» Ф. Вебера, реж. М. Полищук, 2010;
Граф Манчини – «Тот, кто получает пощечины» Л. Андреева, реж. Й. Вайткус, 2011;
Миша Пестров – «Ёлка у Ивановых» А. Введенского, реж. Й. Вайткус, 2012;
Густав – «Ветер шумит в тополях» Ж. Сиблейрас, реж. А. Щуцкий, 2012;
Дергачев – «Прошлым летом…» А. Вампилова, реж. В. Лукьяненко, 2013;
Ган-Дза-Лин – «Зойкина квартира» М. Булгакова, реж. Р. Аткочюнас, 2014;
Рыцарь – «Король Лир» У. Шекспира, реж. Й. Вайткус, 2014;
Лонгрен – «Алые паруса» Ю. Щуцкого (по мотивам феерии А. Грина), реж. Х. Петроцкис, 2015;
Архивариус – «Легенда о Великом Комбинаторе» по роману «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова, реж. Р. Аткочюнас, 2017;
Кукольный мастер – «Кролик Эдвард» по книге Кейт ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда», реж. Ю. Лайкова, 2019.

реклама

Актер РДТЛ Михаил Макаров в одном из последних своих интервью сказал: «Каждый выход на сцену – это неповторимое ощущение, и каждый раз, перед любым спектаклем ты чувствуешь трепет. Например, спектакль «Отель двух миров» поставлен 15 лет назад, но каждый раз мы играем его по-разному, потому что мы слушаем друг друга и партнеров, ведем диалог, импровизируем (…) Вот я 55 лет – в театре и могу с уверенностью сказать, что сколько бы к нам ни приезжало режиссеров, все они отмечали, что у нас  мощная, талантливая труппа. (…) Мама мне говорила: «Миша, почему ты пошел в актеры?». Я хотел быть врачом, архитектором, космонавтом, летчиком, милиционером и даже дворником… Где я мог все это испытать? Только на сцене! (…) Всю свою жизнь я прожил на Зверинце. И когда в старом саду я собирал вишни и пел, то меня называли зверинским соловьём».

Коллектив Русского драматического театра Литвы скорбит о смерти коллеги и выражает глубокие соболезнования близким Михаила Макарова. 

Прощание в среду на кладбище ул. Liepkalnio 19, с 15.30 ч. в храме Ефросинии Полоцкой. В четверг (там же) в 9.00 ч. начнется литургия, в 11.00 ч. отпевание, в 12.00 ч. вынос тела.

 Информация РДТЛ

Автор фотографии Бартош Фронтчак

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.