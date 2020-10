Умер актер Михаил Макаров (1938 — 2020)

С глубокой грустью сообщаем, что 20 октября, на 83-ем году жизни, умер долголетний актер Русского драматического театра Литвы Михаил Макаров.

Актер начал работать в Русском драматическом театре Литвы в 1964 г., сразу после окончания Литовской государственной консерватории (теперь – Литовская академия музыки и театра). Посвятивший всю свою жизнь театру Михаил Макаров был чутким коллегой, создавшим искренние, запоминающиеся и полюбившиеся публике роли. За 55 лет творческой деятельности Михаил Макаров создал более 150 ролей, среди которых сам актер особенно выделял:

Гусев – «Валентин и Валентина» М. Рощина, реж. Р. Виктюк, 1971;

Риццио – «Мария Стюарт» Ю. Словацкого, реж. Р. Виктюк, 1971;

Файл – «Продавец дождя» Р. Нэша, реж. Р. Виктюк, 1973;

Манилов – «Мертвые души» Н. Гоголя, реж. В. Ланской, 1977;

Граф Варвик – «Жанна д’Арк» Ж. Ануя, В. Захаров, 1980;

Mьсе Делашон – «Свидание в Санлисе» Ж. Ануя, реж. Д. Черняков, 1994;

Эгей – «Медея» Еврипида, реж. Л. М. Зайкаускас, 1994;

Мужчина – «Свободная пара» Д. Фо, реж. В. Лукьяненко, 1998;

Дудукин – «Без вины виноватые» А. Островского, реж. А. Иноземцев, Д. Тамулявичюте, 2001;

Управляющая – «№13 (Our of order)» Р. Куни, реж. Э. Мурашов, 2004;

Дон Базиль – «Фигаро – здесь!» П. О. Бомарше, реж. Г. Тростянецкий, 2004;

Анучкин – «Женитьба» Н. Гоголя, реж. А. Черпин, 2004;

Президент Дельбек – «Отель двух миров» Э.-Э. Шмитта, реж. C. Рачкис, 2007;

Альбан – «Голубой рай» М. Поли, реж. М. Полищук, 2007;

Г. N.* – «Горе от ума» А. Грибоедова, реж. Й. Вайткус, 2009;

Ягужинский – «Шут Балакирев» Г. Горина, реж. А. Латенас, 2009;

Шёваль – «Ужин дураков» Ф. Вебера, реж. М. Полищук, 2010;

Граф Манчини – «Тот, кто получает пощечины» Л. Андреева, реж. Й. Вайткус, 2011;

Миша Пестров – «Ёлка у Ивановых» А. Введенского, реж. Й. Вайткус, 2012;

Густав – «Ветер шумит в тополях» Ж. Сиблейрас, реж. А. Щуцкий, 2012;

Дергачев – «Прошлым летом…» А. Вампилова, реж. В. Лукьяненко, 2013;

Ган-Дза-Лин – «Зойкина квартира» М. Булгакова, реж. Р. Аткочюнас, 2014;

Рыцарь – «Король Лир» У. Шекспира, реж. Й. Вайткус, 2014;

Лонгрен – «Алые паруса» Ю. Щуцкого (по мотивам феерии А. Грина), реж. Х. Петроцкис, 2015;

Архивариус – «Легенда о Великом Комбинаторе» по роману «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова, реж. Р. Аткочюнас, 2017;

Кукольный мастер – «Кролик Эдвард» по книге Кейт ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда», реж. Ю. Лайкова, 2019.