Умер экс-президент СССР Горбачев — СМИ

По данным СМИ, накануне смерти Горбачев приехал в больницу на гемодиализ. У бывшего генсека были проблемы с почками.

Как известно, Горбачв был первым и единственным президентом СССР.

Ранее Горбачев заявлял, что мир был бы лучше, стабильнее, безопаснее и справедливее, если бы Советский Союз существовал до сих пор.

До этого единственный президент СССР заявлял, что перестройка сорвалась из-за членов ГКЧП и тех, кто воспользовался путчем.