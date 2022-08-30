Умер экс-президент СССР Горбачев — СМИ

В Москве на 92-м году жизни умер бывший президент СССР Михаил Горбачев. Об этом вечером во всторник, 30 августа, сообщают российские СМИ.
«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — цитируют СМИ сообщения Центральной клинической больницы Москвы.
По данным СМИ, накануне смерти Горбачев приехал в больницу на гемодиализ. У бывшего генсека были проблемы с почками.
Как известно, Горбачв был первым и единственным президентом СССР.
Ранее Горбачев заявлял, что мир был бы лучше, стабильнее, безопаснее и справедливее, если бы Советский Союз существовал до сих пор.
До этого единственный президент СССР заявлял, что перестройка сорвалась из-за членов ГКЧП и тех, кто воспользовался путчем.korrespondent.net