Умер итальянский лингвист, известный балтист Г. Микелини

Г. Микелини защитил диссертацию доктора и работу на соискание степени хабилитированного доктора в Вильнюсском университете, он изучал и публиковал преимущественно старые памятники литовского языка Малой Литвы — тексты Симонаса Вайшнораса, Мартинаса Мажвидаса, Йонаса Бреткунаса и т. д.

Ученый также изучал проблемы истории прусского и балтийских языков, переводил на итальянский язык произведения литовской художественной литературы, публиковал статьи об истории Литвы, связях литовской и итальянской культур.

Г. Микелини был иностранным членом Литовской академии наук, был награжден за заслуги орденом Великого князя Литовского Гедиминаса, медалью Министерства культуры Литвы.