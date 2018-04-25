Умер итальянский лингвист, известный балтист Г. Микелини

Умер известный итальянский балтист, профессор Пармского университета Гвидо Микелини, сообщило в четверг Министерство образования, науки и спорта Литвы.
Временный министр Альгирдас Монкявичюс выразил соболезнования, отметив, что это огромная потеря для мирового сообщества балтистов и для литовской культуры.
«Профессор Г. Микелини сыграл значительную роль в литуанистике — в изучении письменного наследия Малой Литвы (сейчас — Калининградская область России — ред.) и в балтистика — в изучении истории прусского и балтийских языков. Он также был послом литовской культуры и литературы в Италии — он представлял своими переводами и статьями итальянцам литовскую литературу, историю, культуры, участвовал в научной и культурной жизни не только Италии, но и Литвы», — сказал А. Монкявичюс.
Г. Микелини защитил диссертацию доктора и работу на соискание степени хабилитированного доктора в Вильнюсском университете, он изучал и публиковал преимущественно старые памятники литовского языка Малой Литвы — тексты Симонаса Вайшнораса, Мартинаса Мажвидаса, Йонаса Бреткунаса и т. д.
Ученый также изучал проблемы истории прусского и балтийских языков, переводил на итальянский язык произведения литовской художественной литературы, публиковал статьи об истории Литвы, связях литовской и итальянской культур.
Г. Микелини был иностранным членом Литовской академии наук, был награжден за заслуги орденом Великого князя Литовского Гедиминаса, медалью Министерства культуры Литвы.