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Умер итальянский лингвист, известный балтист Г. Микелини

Nuotrauka www.pixabay.com

Умер известный итальянский балтист, профессор Пармского университета Гвидо Микелини, сообщило в четверг Министерство образования, науки и спорта Литвы. 

Временный министр Альгирдас Монкявичюс выразил соболезнования, отметив, что это огромная потеря для мирового сообщества балтистов и для литовской культуры. 

«Профессор Г. Микелини сыграл значительную роль в литуанистике — в изучении письменного наследия Малой Литвы (сейчас — Калининградская область России — ред.) и в балтистика — в изучении истории прусского и балтийских языков. Он также был послом литовской культуры и литературы в Италии — он представлял своими переводами и статьями итальянцам литовскую литературу, историю, культуры, участвовал в научной и культурной жизни не только Италии, но и Литвы», — сказал А. Монкявичюс. 

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Г. Микелини защитил диссертацию доктора и работу на соискание степени хабилитированного доктора в Вильнюсском университете, он изучал и публиковал преимущественно старые памятники литовского языка Малой Литвы — тексты Симонаса Вайшнораса, Мартинаса Мажвидаса, Йонаса Бреткунаса и т. д. 

Ученый также изучал проблемы истории прусского и балтийских языков, переводил на итальянский язык произведения литовской художественной литературы, публиковал статьи об истории Литвы, связях литовской и итальянской культур. 

Г. Микелини был иностранным членом Литовской академии наук, был награжден за заслуги орденом Великого князя Литовского Гедиминаса, медалью Министерства культуры Литвы. 

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