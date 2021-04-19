Умер известный литовский микрохирург К. Виткус

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

В понедельник на 69-м году жизни скончался известный литовский микрохирург, профессор Кястутис Виткус.

Его смерть подтвердили BNS представители его частной клиники пластической хирургии VitkusClinic, сообщили и его коллеги.

К. Виткус родился в 1952 году, после окончания Вильнюсского университета в 1976 году работал в Республиканской Вильнюсской клинической больнице, возглавлял Отделение микрохирургии, впоследствии работал врачом в пластической и реконструкционной хирургии в клинике Сантарос, в 2013 – 2019 годах возглавлял Центр пластической реконструкционной хирургии этой клиники, некоторое время был президентом Литовского общества пластической и реконструкционной хирургии.

К. Виткус с 1985 делал операции эстетической хирургии, в 2004 году открыл свою частную клинику.

К. Виткус с отцом Мечисловасом Виткусом провели первую Литве и тогдашнем Советском Союзе микрохирургическую операцию — успешно приживили отрезанные пальцы руки.

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

Он первым пересадил фасции кости, надкостницы и пр.

К. Виткус внедрил методы микрохирургии в ортопедии, травматологии, онкологии и пластической хирургии. Является автором более 150 научных статей.