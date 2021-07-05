Умер режиссер Владимир Меньшов

«Коллектив «Мосфильма» выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича. Скорбим вместе с вами. Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», — отмечается в сообщении.

Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. Он окончил актерский факультет школы-студии МХАТ в 1965 году, в 1970 — аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма). Владимир Меньшов сыграл около ста ролей в кино, а также снял такие фильмы, как «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли».

Владимир Меньшов — народный артист РСФСР (1989), член Союза кинематографистов РФ. Он был награжден Государственной премией РСФСР имени Н.К. Крупской (1978), Государственной премией СССР (1981) и премией Американской киноакадемии «Оскар» (1981) (за ленту «Москва слезам не верит» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»).

Прощание с Владимиром Валентиновичем состоится 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.