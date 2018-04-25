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UNESCO против Трампа: недопустимо уничтожать иранские культурные объекты

Агентство ООН по образованию, науке и культуре (UNESCO) подвергло критике заявление президента США Дональда Трампа, сообщившего о возможности удара по объектам иранского культурного наследия в случае, если Тегеран возьмет курс на эскалацию конфликта с США.

«Конвенции 1954 и 1972 годов, подписанные и ратифицированные как США, так и Ираном, запрещают подписавшим их государствам целенаправленно наносить ущерб культурным ценностям, расположенным на территории других участников конвенций», — говорится в опубликованном UNESCO заявлении.

Заявление, о котором идет речь, было опубликовано президентом в Twitter. «Это ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, мы наметили 52 цели (по числу заложников, много лет назад захваченных иранцами). Среди них есть важные, в том числе, для культуры. По этим целям и по всему Ирану будет нанесен удар – СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ и СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ. США не потерпят угроз», — написал он.

Отметим, что советница американского лидера Келли-Энн Конвей выступила с разъяснением. «Президент не заявлял, что США нанесут удар по объектам культурного наследия, он всего лишь задал вопрос», — заявила она.

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Однако когда о возможности такого удара спросили государственного секретаря Майка Помпео, он ответил, что любая расположенная на иранской территории цель будет рассматриваться как легитимная в случае нанесения Ираном удара по американцам.

NEWSru.com

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