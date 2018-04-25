Уникальный спортивный манеж в Пилайте

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

В Вильнюсе, в микрорайоне Пилайте, открылся уникальный спортивный манеж – спортивная площадка гимназии Пилайте с надувным куполом.

Уникальный купол длиной 110 метров, шириной 70 метров и высотой 19 метров позволит спортсменам тренироваться круглый год. Его будут устанавливать во время зимнего сезона, а убирать весной. Рядом с манежем оборудованы модульные кабинки для переодевания с душем. Также отремонтированы открытая баскетбольная площадка и площадка для легкой атлетики.

Вице-мэр Вильнюса Валдас Бянкунскас отметил, что при строительстве спортивного манежа в Пилайте были использованы новые технологии в спортивной инфраструктуре. Если этот опыт будет успешным, то подобные площадки появятся и у других учебных заведений столицы.

Открывая спортивный манеж, заместитель мэра Вильнюса В. Бянкунскас подчеркнул, что «это спортивное сооружение отличается не только внешним видом, но и качественной инфраструктурой. Его будут использовать ученики гимназии Пилайте, а после уроков здесь будут тренироваться воспитанники столичных футбольных школ, в остальное время на площадке смогут заниматься спортом жители микрорайона».

Реконструкция футбольного манежа в Пилайте обошлась в 2,25 миллиона евро. Муниципалитет Вильнюса выделил 1,5 миллиона евро, Министерство образования, науки и спорта – 0,6 миллиона евро. Оставшуюся сумму внесла Литовская федерация футбола.

В столице до осени будет обновлено 12 спортивных площадок и стадионов возле учебных заведений.

Информация «ЛК», vilnius.lt