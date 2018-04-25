Университет Гамбурга разыгрывает «грант по ничегонеделанию»

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Университет изящных искусств в немецком городе Гамбург, административном центре одноименной федеральной земли на севере ФРГ, разработал принципиальной иной подход к проблеме занятости: вуз предлагает возможность обучения и стипендию в размере $1900 трем абитуриентам, которые «не будут делать абсолютно ничего».

Заявки на участие в проекте «Образование в обмен на Ничегонеделание» можно подавать до 15 сентября, сообщает в воскресенье, 30 августа, телеканал CNN.

«Миром, в котором мы живем, движет вера в успех, профессиональный рост и деньги. Такое мышление привело нас к экологическому кризису и социальной несправедливости. Мы хотим перевернуть это с ног на голову, и потому предлагаем грант не «лучшим» и «нацеленным на выполнение проекта», а ленивцам, от которых требуется лишь бездействовать», – приводит издание разъяснения автора идеи профессора Фридриха фон Борриса.

Претендентом на эту стипендию может стать любой человек – организаторы на ставят ограничений по возрасту, национальности или же образованию. Кандидатам предстоит отвечать на вопросы типа: «Чего именно вы не хотите делать? Как долго вы способны ничего не делать? Почему так важно не делать этого? Объясните, почему именно вы являетесь нужным нам ленивцем».

«Я думаю, что ничего не делать не так-то просто. Вы можете потерпеть неудачу. Ваше окружение может стать агрессивным… И мы хотели бы учиться на опыте тех, кто получит грант», – излагает Боррис свое видение целей этого проекта.