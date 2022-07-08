Участников опроса спросили о том, кого они выберут, расспросив о разных сценариях с разными кандидатами. Во всех сценариях с Уоллесом он выигрывает со значительным отрывом.

«Бывший военный и член парламента от Вайра и Престона Норта, сыгравший заметную роль в реакции Великобритании на войну в Украине, также занимает первое место среди предпочтений в целом, хотя и с меньшим отрывом», — говорится в сообщении издания.

СМИ сообщили, что Уоллес опережает Лиз Трасс с 48% против 29%, Пенни Мордаунт с 48% против 26%, Риши Сунака с 51% против 30% и Джереми Ханта с 58% против 22%.

Глава Минобороны занимает первое место среди широкого круга кандидатов с 13 %, Мордаунта с 12% и Сунака с 10%.

В то же время, Лиз Трасс отстает с показателем в 8 %, а Майкл Гоув и Доминик Рааб — с 7%, Том Тугенхадт набрал 6% голосов, Джерем Хант и Надхим Захави — 5%, а Саджид Джавид — 4%.