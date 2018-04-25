Управляющая «Дружбой» компания в Беларуси окончательно проиграла спор с Orlen Lietuva

Фото: Нефтепровод Дружба, ВКонтакте

Управляющая веткой нефтепровода «Дружба» в Беларуси компания «Гомельтранснефть Дружба» окончательно проиграла спор в литовских судах и не получит от литовского нефтепредприятия Orlen Lietuva примерно 84 млн долларов (77 млн евро) компенсации за нефть, хранившуюся в литовской ветке этого закрытого в 2006 году нефтепровода.

Верховный суд Литвы (ВСЛ) 7 мая отказался принять жалобу «Гомельтранснефть Дружба» на невыгодные для нее определения судов первой инстанции.

Апелляционный суд Литвы (АСЛ) в марте отказался отклонил иск «Гомельтранснефть Дружба». «После перехода в собственность Литвы находящейся на территории Литвы части магистрального нефтепровода такая же правовая судьба постигла связанный с ним неразрывной функциональной связью второстепенный объект — технологическую нефть», — говорится в определении АСЛ.

Литовские СМИ в 2015 году писали, что при починке в природоохранных целях недействующего нефтепровода «Дружба» предприятие Orlen Lietuva выкачало находившуюся там нефть, что оказало единовременное положительное влияние на результаты деятельности завода.

Россия закрыла нефтепровод «Дружба» в июле 2006 года, сразу после того, как Мажейкский НПЗ был продан польскому нефтеконцерну Orlen.