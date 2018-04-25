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Упразднен льготный НДС

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Парламент Литвы упразднил льготный НДС на посылки из третьих стран, которые стоят меньше 22 евро. Это значит, что жители, которые делают покупки на Aliexpress, с июля 2021 года будут платить за них на 21% больше.

«Сейчас потребители могут импортировать из третьих стран в ЕС товары дешевле 22 евро без уплаты НДС. Внутри ЕС таких льгот нет, это значит, что конкурентное окружение неблагоприятное, ведь в ЕС потребителям надо платить НДС независимо от стоимости товаров. Поэтому предлагается уравнять правила в масштабах всего ЕС, то есть отказаться от льгот на импорт дешевых товаров», – сказано в пояснении к поправкам. 

По оценке ЕК, из-за действующей льготы ЕС теряет около 1 млрд. евро НДС в год, а из-за злоупотребления действующей льготой — 4 млрд. евро. Между тем анализ компании ESTEP показал, что литовский сектор торговли в прошлом году из-за торговли с третьими странами не получил доходов на сумму 142 млн. евро, из них около 18 млн. – за счет небольших посылок. Это около 1% всего оборота розничной торговли в Литве. 

В соответствии с порядком, который действует до 1 июля 2021 года, посылки дешевле 22 евро НДС не облагаются, дороже 22, но дешевле 150 евро — облагаются 2% налогом, если речь идет о книгах — 9%. Если товар стоит дороже 150 евро, надо платить не только НДС, но и таможенные пошлины. Кроме того, за некоторые посылки надо платить акциз — если в них есть алкоголь или табак. Новый порядок должен был начать действовать с 1 января 2021 года, но его вступление в силу отсрочили на 6 месяцев.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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