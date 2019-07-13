Упростили порядок установления специальных потребностей для людей пожилого возраста

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В Литве упрощен порядок установления специальных потребностей людей пожилого возраста с ограниченными возможностями. Отныне вопросник, при помощи которого устанавливается дееспособность человека, будет заполнять не Служба установления трудоспособности и инвалидности, а работники местных самоуправлений.

Они, в свою очередь, оценивая дееспособность человека, смогут оперативно определять, в какой помощи нуждается человек или члены его семьи. Работники самоуправления прошли специальное обучение для того, чтобы квалифицированно оценивать специальные потребности человека и выплачивать адресные компенсации.

Процесс оценки будет состоять из двух частей. Первая — это базовый уровень функционирования, определяемый медицинскими критериями. Вторая — дееспособность человека, которая оценивается с учетом индивидуальной способности человека двигаться, питаться, заботиться о своей гигиене, общаться и поддерживать социальные отношения.

Дееспособность человека устанавливается при заполнении специальной анкеты, которая покажет, в каких видах деятельности человеку трудно участвовать, и какая помощь могла бы помочь повысить его самостоятельность, способность к общению и применению знаний.

Обычно такая анкета заполняется во время общения с человеком, чью дееспособность надо установить. Это означает, что человек должен прийти в службу. До настоящего времени исключения делались в том случае, когда особые потребности человека оценивались повторно, либо человек не мог прибыть, но сомнений в том, что уровень его дееспособности не изменился, не возникало.

Теперь же, исключения делаются для людей, достигших пенсионного возраста, поэтому если насчет них не возникает сомнений, они могут не участвовать в оценке их специальных потребностей. Такое исключение облегчит ситуацию для пожилых людей, сэкономит время, а работники самоуправления смогут сразу установить, какая помощь необходима человеку и членам его семьи.

Подготовлено по материалам СМИ