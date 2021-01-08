Уроки високосного года

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Пандемия, унесшая почти два миллиона жизней и еще не исчезнувшая, пожары и наводнения, принесшие смерть и материальный ущерб, каждый третий выпускник Литвы, не сдавший экзамен по математике, множество других несчастий и потерь. Многие хотели бы позабыть 2020, но, может быть, ушедший год оставил и положительный след?

Каждое крупное бедствие или потеря — это также возможность мобилизоваться, проявить солидарность, измениться и окрепнуть. В разгар пандемии, наблюдая за растущими человеческими потерями, мы смогли разглядеть как последствия отсутствия личной ответственности, так и необходимые направления реформирования системы здравоохранения. Тем не менее чевидно, что большая часть общества проявила солидарность, бизнес, неправительственные организации и жители поддерживали и вносили пожертвования, участвовали в волонтерской деятельности.

Многие столкнулись с ранее в нашей жизни невиданным пандемическим явлением, и, к сожалению, вероятно, для многих эта пандемия не станет последней. В мире дикой природы, в который все чаще вторгаются люди, существует множество патогенов, которые постоянно мутируют и изменяются и могут стать причиной новой пандемии. Тем не менее отрадно, что начало конца пандемии в минувшем году было положено медицинской наукой, которая превзошла все ожидания, в рекордные сроки разработав сразу нескольких высокоэффективных вакцин.

К сожалению, мы еще раз убедились, что одного медицинского прогресса недостаточно для спасения жизней — лишь эффективных лекарств будет недостаточно, потребуется более качественное просвещение для того, чтобы спасти головы, затуманенные мифами, конспирологическими теориями и иррациональными страхами. Эта проблема, конечно же, осталась крайне актуальной и в нашем доме.

Однако лучи света просматриваются даже в таком трагическом факте, что каждый третий литовский выпускник в этом году не сдал экзамен на аттестат зрелости по математике. После этого шока и новое правительство, и президент призывают национальные партии прийти к соглашению в вопросе образования. Это позволит осуществить не обязательно популярные структурные изменения, которые в конечном итоге создадут качественный прорыв и откроют большие возможности для будущих учеников.

Хотя пандемия привлекла наибольшее внимание, на ее фоне происходили не менее тревожные экстремальные природные катаклизмы. Пожары в Австралии и Калифорнии, наводнения в Японии и Юго-Восточной Азии унесли множество жизней и многих людей оставили без крова. Один из самых простых прогнозов состоит в том, что в будущем мы, к сожалению, будем видеть такие разрушительные природные явления все чаще и чаще.

Тот факт, что в этом году, меньше летая и чаще открывая для себя красоты нашей страны, мы временно снизили количество парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, здесь не поможет. Выбросы углерода в результате деятельности человека в 2020 году снизились на целых 7 процентов.

В данном контексте радует, что в 2020 году многие страны рассмотрели гораздо более амбициозный подход к целям смягчения последствий изменения климата. Центральные банки и правительства быстро и скоординировано приступили к осуществлению программ спасения, которые предотвратили гораздо большие экономические и социальные потери.

Большая часть созданных денег и государственных расходов будет направлена ​​не только на устранение экономических пробелов, но и на их преобразование, ускоряя нейтрализацию деятельности человека на климат. Некоторые исследования показали, что почти каждый десятый житель Литвы не сомневается в проблеме изменения климата, что позволит в будущем им принимать решения, обеспечивающие более устойчивое экономическое развитие и оставлять менее загрязняющие следы деятельности.

Хотя непродуктивная политическая поляризация кое-где усилилась, политические процессы в 2020 году не везде вызывали тревогу. The Economist присвоил титул «государство года» Малави (Южная Африка), которое сопротивлялось фальсификации голосов, укрепляло демократию и защищало права человека. Многие, вероятно, согласятся, что результаты выборов в США и Литве показывают, что популистские идеи не получили большой поддержки.

Соединенное Королевство вышло из Европейского союза, но без него ЕС стал более сплоченным: впервые ему удалось договориться об общем фонде спасения в размере 750 миллиардов евро. Это важный шаг на пути к большей финансовой интеграции в ЕС, который в будущем позволит справляться не только с кризисами, затрагивающими все страны, но и с временными проблемами в отдельных странах.

2020 год показал многим организациям, которые скептически оценили экономические перспективы Литвы или даже предсказали их крах, что Литву уже не так легко раскачать внешними ветрами. В отличие от мирового финансового кризиса десять лет назад литовская экономика оказалась гораздо более устойчивой: удалось избежать волны банкротств, экспорт достиг новых рекордов, немного снизилась занятость населения, а средняя заработная плата продолжала стремительно расти. Сохранились предпосылки и финансовые возможности для дальнейшего увеличения доходов населения и снижения социального разрыва в будущем.

Несмотря на скепсис и опасения по поводу очередной волны эмиграции, 2020 год отличился еще и тем, что из-за возвращающихся мигрантов мы увидели явление, которого не видели десятилетиями, — население Литвы росло. К сожалению, из-за отсутствия своевременного контроля над пандемией эта тенденция была нарушена — только в ноябре умерло на 1300 человек больше, чем в прошлом году, не улучшилась ситуация и в декабре.

Многим непрекращающаяся пандемия, разрушительные природные явления, покинувшие этот мир писатели, артисты, спортсмены и простые люди, известные и дорогие только самым близким, а также другие потери не позволяют с благодарностью вспомнить прошедший год. Желающие забыть этот год и с нетерпением встретившие новый могут поблагодарить 2020-й за то, что он … закончился.

Нериюс МАЧЮЛИС, главный экономист Swedbank