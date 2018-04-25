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TOP,Новости,Общество,Политика

Уровень бедности все еще очень высок – Г. Науседа

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

В связи с тем, что в прошлом году в Литве сократилось число людей, живущих за чертой бедности, литовский президент Гитанас Науседа говорит, что тенденции радуют, однако уровень риска бедности все еще остается высоким. 

«Обнародованные Департаментом статистики показатели бедности за 2019 год свидетельствуют, что мы движемся в хорошем направлении. Это радует. Но вместе с тем мы должны быть реалистами — уровень риска бедности все еще остается очень высоким. Он заметно выше среднего показателя Евросоюза (ЕС)», — написал президент в своем фейсбуке в среду. 

«Инвестиции, о которых было договорено вчера в Европейском совете, позволяют Литве по-другому оценивать потенциал национального государственного бюджета. В преддверии выборов в сейм нам следует обратить внимание не только на то, что предлагают партии в сфере раздела и передела, но и на предлагаемые ими дорожные карты в экономике и инновациях. Иначе мы будем постоянно топтаться на месте или ходить по кругу», — написал он. 

Департамент статистики в среду сообщил, что в Литве за чертой абсолютной бедности в прошлом году жили около 215 тыс. человек – доходы одного из них не превышали 251 евро в месяц, а доходы семьи из двух родителей и двух детей до 14 лет – 527 евро. Уровень абсолютной бедности в 2019 году составлял 7,7%, что на 3,4 пункта ниже, чем в 2018 году. 

Между тем в прошлом году ниже уровня риска черты бедности в прошлом году проживали около 576 тыс. человек – этот показатель в прошлом году составил 20,6% – за год он сократился на 2,3 пункта.

Согласно данным Евростата, в 2018 году средний показатель уровня бедности в ЕС был 17,1%.

«Что значит 20,6% жителей, находящихся за чертой бедности? Это 576 тыс. человек — слишком много, чтобы можно было успокоиться. Примерно численность населения Вильнюса финансово не сводит концы с концами!» — пишет Г. Науседа. 

По его словам, уровень риска бедности работающих граждан почти не снизился, слишком велико и неравенство доходов. 

Президент также отмечает, что самым высоким уровень риска бедности остается среди пенсионеров, однако положительно настраивает то, что этот показатель за год улучшился. 

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