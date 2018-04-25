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TOP,Новости,Общество

Уровень безработицы близок к пику — Н. Мачюлис

Photo by irina slutsky on Foter.com / CC BY

Уровень безработицы в Литве во время карантина перевалил за 11%, и главный экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис говорит, что этот показатель близок к пику.

Н. Мачюлис полагает, что безработица может еще немного повыситься, потому что все еще имеются уязвимые секторы.

«Уровень безработицы, который сейчас повысился примерно на три процентных пункта по сравнению с уровнем год назад и может еще немного повыситься, близок к пику», — сказал Н. Мачюлис на конференции по экономике Литвы в четверг.

«Поскольку открываются секторы, которые были закрыты во время карантина, там уровень безработицы расти не должен, сейчас, наверное, все еще уязвимы секторы транспорта и промышленности, где (он) может еще немного подрасти», — считает экономист Swedbank.

По его словам, безработица точно не должна вырасти так, как во время кризиса 2008-2009 годов, когда ее уровень превышал 16%, и это будет обусловлено мерами, которые принимает правительство в целях поощрения занятости.

Кроме того, экономист подчеркивает, что индекс ценовой доступности жилья все еще остается очень высоким, а это свидетельствует о то, что экономика была лучше готова встретить кризис, чем десять лет назад.

По словам Н. Мачюлиса, «дно» расходов на потребление в Литве уже пройдено.

«Самая большая неопределенность остается связана не с тем, как будет меняться внутренний спрос, а с тем, как будут меняться перспективы экспорта, которые, по крайней мере, в ближайшее время будут довольно печальными», — добавил он.

Уровень безработицы в конце апреля повысился до 11,3%, а с начала карантина число людей без работы увеличилось на 33,7 тыс. (20,9%).

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