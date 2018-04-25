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TOP,Новости,Общество

Уровень безработицы в Литве в январе повысился

  • Nuorauka BFL/ Šarūnas Mažeika

Зарегистрированный уровень безработицы в Литве повысился в январе на 0,5 проц. пункта до 9,2%. По сравнению с январем прошлого года зарегистрированный уровень безработицы не изменился.

По данным Службы занятости, на 1 февраля в стране было 157,8 тыс. безработных.

В прошлом месяце в информационной системе Службы занятости было зарегистрировано в общей сложности 25,9 тыс. предложений по трудоустройству – на 0,5 тыс. меньше, чем месяц назад, и на 5 тыс. больше, чем в январе 2019 года.

В январе трудоустроились 24,9 тыс. безработных – на 7,3 тыс. больше, чем в декабре, и на 1,3 тыс. больше, чем в январе.

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