Уровень интоксикации мышления в России очень опасен, а для его изменения может понадобиться и 50 лет, в интервью американской неправительственной организации Atlantic Council заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
«Недостаточно выпустить из тюрьмы Алексея Навального и других политических оппонентов. Полагаю, что уровень интоксикации мышления в России очень опасен. Думаю, что необходимо где-то лет 50 другой пропаганды, широкой пропаганды – правды, которая может быть неудобной для народа России, чтобы мы могли изменить их сознание», – отметила премьер-министр на вопрос, какое будущее России она видит.
Премьер заявила, что лично она хотела бы, чтобы в России наконец-то была «приличная власть, приличные реформы и приличный уровень жизни».
«Когда спрашивают, заинтересованы ли мы в хороших отношениях с Россией, да, конечно. Если были бы схожие ценности, то был бы огромный потенциал не только для нашей страны, но и для всех стран региона, всех на земном шаре», – заявила она.
Премьер также считает, что с 1990-х годов народ независимой России сначала пытался узнать историю своей страны, связанную со Сталиным, ГУЛАГом, но в конце концов прекратил ею интересоваться, так как «пытался двигаться в новых экономических условиях, и не было времени примириться с прошлым».
По мнению И. Шимоните, это была одна из самых больших ошибок страны. На вопрос, что можно сделать сейчас, премьер заявила, что делается то, что возможно в таких обстоятельствах: оказывается поддержка свободной прессе, политическим оппонентам, которых в регионе проживает немало.
В настоящее время отношения Запада и России находятся в нижней точке со времен холодной войны.