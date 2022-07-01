Уровень интоксикации мышления 

Премьер заявила, что лично она хотела бы, чтобы в России наконец-то была «приличная власть, приличные реформы и приличный уровень жизни».

«Когда спрашивают, заинтересованы ли мы в хороших отношениях с Россией, да, конечно. Если были бы схожие ценности, то был бы огромный потенциал не только для нашей страны, но и для всех стран региона, всех на земном шаре», – заявила она.

Премьер также считает, что с 1990-х годов народ независимой России сначала пытался узнать историю своей страны, связанную со Сталиным, ГУЛАГом, но в конце концов прекратил ею интересоваться, так как «пытался двигаться в новых экономических условиях, и не было времени примириться с прошлым».

По мнению И. Шимоните, это была одна из самых больших ошибок страны. На вопрос, что можно сделать сейчас, премьер заявила, что делается то, что возможно в таких обстоятельствах: оказывается поддержка свободной прессе, политическим оппонентам, которых в регионе проживает немало.

В настоящее время отношения Запада и России находятся в нижней точке со времен холодной войны.