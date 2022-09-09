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Услуги реабилитации в Литве получат еще 67 участников боев из Украины – Минздрав

Nuotrauka BNS/ Vidmantas Balkūnas

Еще 67 участников военных действий из Украины будут лечиться в Литве после полученных на поле боя ранений – им будут предоставлены услуги по медицинской реабилитации в восьми медучреждениях по всей Литве, сообщило Министерство здравоохранения.

Это военные и сотрудники правоохранительных органов, которые сражались вместе с вооруженными силами на поле боя.

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По данным министерства, первый участник военных действий ​​был доставлен в Литву на реабилитацию в начале июля, за ним было доставлено еще 53. В настоящее время большинство из них успешно прошли реабилитацию.

Реабилитацию некоторых из 67 участников военных действий в литовских учреждениях, оказывающих услуги медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения инициировало МВД.

Прибывшие пациенты восстанавливаются после травм, полученных во время взрывов, повреждений головного мозга, огнестрельных ранений и травм позвоночника.

Средняя продолжительность медицинской реабилитации составляет 24 дня.

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