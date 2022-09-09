Услуги реабилитации в Литве получат еще 67 участников боев из Украины – Минздрав

Nuotrauka BNS/ Vidmantas Balkūnas

Еще 67 участников военных действий из Украины будут лечиться в Литве после полученных на поле боя ранений – им будут предоставлены услуги по медицинской реабилитации в восьми медучреждениях по всей Литве, сообщило Министерство здравоохранения.

Это военные и сотрудники правоохранительных органов, которые сражались вместе с вооруженными силами на поле боя.