Услуги реабилитации в Литве получат еще 67 участников боев из Украины – Минздрав

Еще 67 участников военных действий из Украины будут лечиться в Литве после полученных на поле боя ранений – им будут предоставлены услуги по медицинской реабилитации в восьми медучреждениях по всей Литве, сообщило Министерство здравоохранения.
Это военные и сотрудники правоохранительных органов, которые сражались вместе с вооруженными силами на поле боя.
По данным министерства, первый участник военных действий был доставлен в Литву на реабилитацию в начале июля, за ним было доставлено еще 53. В настоящее время большинство из них успешно прошли реабилитацию.
Реабилитацию некоторых из 67 участников военных действий в литовских учреждениях, оказывающих услуги медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения инициировало МВД.
Прибывшие пациенты восстанавливаются после травм, полученных во время взрывов, повреждений головного мозга, огнестрельных ранений и травм позвоночника.
Средняя продолжительность медицинской реабилитации составляет 24 дня.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено