Успасских покидает пост председателя Партии труда Литвы

Он говорит, что уходит, потому что хочет «предоставить партии новый импульс, новые идеи, омолодить ее».

Староста фракции Партии труда в Сейме Виктор Федоров заявил во вторник BNS, что решение Успасских было неожиданным.

«Меньше года назад мы переизбрали председателя еще на один срок, так что это решение было неожиданным», — сказал он.

«Конечно, когда-то это должно было произойти. Председатель всегда говорил, что у него есть границы того, сколько он может возглавлять партию, он из тех, кто хочет делать это до конца своей жизни», — сказал Федоров.

Во вторник президиум Партии труда должен избрать временного руководителя организации. Скорее всего, им станет одним из семи вице-председателей.

Партийный съезд для избрания нового лидера должен состояться в течение нескольких месяцев.

Федоров подчеркнул, что Успасских останется активным членом партии и будет представлять партию в Европарламенте.

Успасских, основатель Партии труда, возглавлял ее с перерывами с 2003 года, в последний раз он избирался председателем в 2018 году и был переизбран в ноябре прошлого года.

Оппозиционная Партия в Сейме обладает фракцией из девяти депутатов, партия насчитывает около 10 тыс. члены.

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