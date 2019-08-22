Успение Богородицы

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Накануне новостильного Успения… Не называю его католическим, как это принято в разговорной речи, потому что 15 августа его празднуют не только католики, но и многие православные (греки, болгары, румыны др.) Итак, накануне новостильного Успения решил я посмотреть, что о нем пишет наша пресса. Как-никак церковный праздник в католической стране, да еще и государственный.

И действительно, в одном издании читаю: «Христианский праздник, объявленный Церковью в VII веке, вобрал в себя и древнейшие ритуалы. Поэтому в народе он называется праздником зелени – Жолинес». Что же тут главное, задумался я, христианский праздник или древнейшие ритуалы? Если судить по тому, что в этот день костелы были полны народу, наверное, первое. Читаю дальше. Идет краткое объяснение Успения, потом рассказ о том, как празднуют его в других странах. И тут начинает закрадываться мысль, что ритуалы важней. И действительно, автор подтверждает мои догадки: «Главный обычай августовского праздника – освящение определенных видов полевых трав и цветов. В букетах лишь те растения, которым приписывают чудодейственную, целительную силу и оберег от природных стихий». Вот, значит, как, Успение – это только повод для освящения магических предметов. Ибо слово «оберег» означает в словаре С.И. Ожегова «предмет, обладающий по суеверным представлениям, колдовской способностью оберегать его владельца от разных бедствий». А использование таких предметов Церковь всегда осуждала, а порой и наказывала.

У православных тоже освящают дары природы. Две недели назад было освящение меда, потом яблок. А на Рождество Иоанна Предтечи еще и лекарственные травы освящали. Но в эти дни в церкви на проповеди священник всегда говорит, что главное – это событие церковной истории (Изнесение Креста, Преображение, рождение Иоанна Крестителя), а не окропление чего-либо святой водой.

Из другой статьи из той же газеты, которая помещена в той же рубрике, я узнал, что в Литве живет огромное количество знахарей, ведьм и колдунов. Автор с восторгом рассказывает про всякие заговоры, привороты и прочую бесовщину. Возникает ощущение, что живем мы не в христианской стране, а в Литве XII-XIII веков, а то и раньше.

Против траволечения ничего не имею. Более того, при простуде вместо всякой химии предпочитаю чайку с малиной или водочки с перцем пропустить или подышать в парной полынью и эвкалиптом. Но одно дело использовать лечебные свойства растений, а другое употреблять травы как атрибуты для магии и колдовства, что делают знахари и им подобные «специалисты». Вот начитается неискушенный человек такого, и сложится в его голове стойкое мнение, что Успение Богородицы – праздник колдуний и ведьм.

В Русской, Грузинской, Сербской и Иерусалимской Православных Церквях, а также на Афоне Успение Пресвятой Богородицы празднуется тоже 15 августа, только по старому стилю. По новому календарю это 28 августа.

«Хотя в Священном Писании нет повествования об обстоятельствах кончины Ее, впрочем, мы знаем о них из древнейшего и вернейшего предания», – писал в V веке Иерусалимский Патриарх Ювеналий. В I веке о Ее Успении писал священномученик Дионисий Ареопагит. Были и более поздние сообщения об этом событии. В XIV веке их собрал и обобщил церковный историк Никифор Каллист.

Точная дата Успения не известна. Большая часть исследователей считает, что это произошло в 57 году Р. Х. в Иерусалиме. Тогда Деве Марии было 72 года. К тому времени там оказались и почти все апостолы. О кончине Она знала заранее. В этом нет ничего удивительного. Уж если мы, грешные, нередко предчувствуем какие-то события, то что же говорить о святых людях, тем более о Богородице. Кончина Ее была тихой и безболезненной. Дева Мария как бы погрузилась в сон и больше не проснулась. Поэтому-то мы и называем это Успением. Похоронили Божию Матерь в Гефсимании, недалеко от Иерусалима, рядом с Ее родителями. У евреев не было обычая хоронить, как у нас, в земле. Могилами служили специальные пещеры. Вход в них после погребения заваливался большим камнем.

Фома, один из 12-ти апостолов, не успел к похоронам и прибыл в Иерусалим лишь на третий день. Как он переживал, как плакал, что не смог проститься с Девой Марией! Другие апостолы, видя его страдания, отвалили камень от гроба и – о чудо! – не обнаружили в нем тела Богородицы. Она была взята на Небо к Своему Сыну не только душой, но и телом. Поэтому Успение – это не смерть, а переход в другой мир. Просто в день Успения Божия Матерь вернулась к Своему Сыну, соединилась с Ним, а мы получили Заступницу и Молитвенницу.

Потому-то и настроение этого праздника двоякое. С одной стороны, это грусть прощания апостолов с Богородицей. А с другой — радость соединения с Сыном. Это грустно-радостное настроение прекрасно передает светилен, песнопение, которое исполняется на вечерней службе после канона. Текст, понятно, всегда один и тот же, а вот мелодий множество. Это и древние монастырские напевы, и произведения, написанные известными композиторами. Поется он трижды, и часто каждый раз используется разный музыкальный материал.

Хочу предложить вашему вниманию перевод светильна на современный русский язык: «Апостолы, собравшиеся со всех концов земли, погребите тело Мое в Гефсимании. А Ты, Сын и Бог Мой, прими дух Мой».

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви

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