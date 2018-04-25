Установка мемориальной доски Й.Норейке

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

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В четверг вечером в Вильнюсе на здании библиотеки им. Врублевских Литовской академии наукой в присутствии нескольких сот людей была установлена памятная доска в честь противоречиво оцениваемого офицера Й.Норейки — Генерала Ветра.

За мероприятием наблюдали несколько сотен человек, которые распевали патриотические песни и скандировали «Норейка, Норейка!»

На новой памятной доске на литовском языке написано: «В этом здании в 1945–1946 годы работал известный резистент, узник концлагеря Штутгоф, организатор Литовского национального совета и организатор и командир Вооружённых сил Литвы Йонас Норейка — Генерал Ветра, расстрелянный 1947 02 26».

У библиотеки была установлена аудио-аппаратура, произносились речи.

Присутствовавший в мероприятии почётный председатель правления Союза борцов за свободу Литвы Йонас Бурокас BNS сказал, что изготовлением новой памятной доски занималась неправительственная организация „Pro Patria“.

За всем происходящим наблюдали сотрудники полиции, которые всё фиксировали на видеокамеру. Представитель полиции Рамунас Матонис BNS сказал, что съёмка ведётся для установления личностей тех, кто устанавливал доску.

«Материал будет передан соответствующим службам», — отметил он.

Матонис также добавил, что эти службы и будут решать, законно ли была установлена доска.

В то время как на здании библиотеки устанавливали новую мемориальную доску, около трёхсот человек собрались возле Президентского дворца на площади Симонаса Даукантаса в Вильнюсе, чтобы выразить протест против решений властей об увековечении памяти Казиса Шкирпы и Йонаса Норейки за их предполагаемый вклад в расправы над евреями в Литве во время Второй мировой войны.

Более двух десятилетий существовавшая на стене библиотеки мемориальная доска была снята в конце июля решением мэра столицы Ремигиюса Шимашюса. Он сказал, что решил сделать это, потому что Й.Норейка утвердил решения нацистской администрации о создании гетто для евреев и о конфискации их имущества.

По данным Центра исследований геноцида и сопротивления населения Литвы, Й.Норейка в свою бытность начальником Шяуляйского уезда во время Второй мировой войны подписал распоряжения о создании еврейского гетто и управлении еврейской собственностью. Однако в феврале 1943 года он был арестован гестапо и провёл более двух лет в концентрационном лагере Штутхоф. После захвата Штутхофа Норейка был мобилизован в Красную армию и служил в звании рядового.

В ноябре 1945 года он вернулся в Вильнюс, работал юрисконсультом в Академии наук, начал искать контакты с антисоветским подпольем, а в начале 1946 года вместе со своими единомышленниками учредил Национальный совет Литвы. В марте того же года Норейка и другие были арестованы и в ноябре приговорены к смертной казни. Приговор Й.Норейке был приведён в исполнение в феврале 1947 г.

В 1997 году Й.Норейка — Генерал Ветра посмертно был награждён Орденом Креста Витиса I степени.

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