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TOP,Здравоохранение,Новости,Общество

Установлен еще один случай коронавируса в Литве, всего – 22

Photo by governortomwolf on Foter.com / CC BY

Во вторник в Литве выявлен еще один случай коронавируса COVID -19, в целом этот вирус выявлен у 22 человек в стране.

Министерство здравоохранения сообщило, что заболевший человек недавно вернулся из Голландии. Он изолирован, находится на лечении в Вильнюсской клинике Сантарос.

Клиника сообщила, что мужчина средних лет 6–9 марта побывал в Голландии. 15 марта он плохо себя почувствовал и обратился в Центр инфекционных заболеваний.

Начато эпидемиологическое расследование в связи с новым случаем. 

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Немногим ранее во вторник в Литве были выявлены: два случая в Клайпеде у людей, вернувшихся из Северной Италии и Дании, еще один случай – в Вильнюсе, у человека, вернувшегося из Чехии. 

В ночь на вторник был выявлен случай заражения COVID-19 в Паневежисе. Этот случай является тяжелым. Инфекция установлена у вернувшегося из Южно-Африканской Республики (ЮАР), он находится в Паневежской больнице, начато эпидемиологическое обследование.

В целом в стране выявлены 22 случая этого коронавируса. Первая пациентка, у которой был выявлен вирус, уже выздоровела и отпущена из больницы домой. 

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