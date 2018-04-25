Установлен еще один случай коронавируса в Литве, всего – 22

Во вторник в Литве выявлен еще один случай коронавируса COVID -19, в целом этот вирус выявлен у 22 человек в стране.

Министерство здравоохранения сообщило, что заболевший человек недавно вернулся из Голландии. Он изолирован, находится на лечении в Вильнюсской клинике Сантарос.

Клиника сообщила, что мужчина средних лет 6–9 марта побывал в Голландии. 15 марта он плохо себя почувствовал и обратился в Центр инфекционных заболеваний.

Начато эпидемиологическое расследование в связи с новым случаем.