Установлен еще один случай коронавируса в Литве, всего – 22

Во вторник в Литве выявлен еще один случай коронавируса COVID -19, в целом этот вирус выявлен у 22 человек в стране.
Министерство здравоохранения сообщило, что заболевший человек недавно вернулся из Голландии. Он изолирован, находится на лечении в Вильнюсской клинике Сантарос.
Клиника сообщила, что мужчина средних лет 6–9 марта побывал в Голландии. 15 марта он плохо себя почувствовал и обратился в Центр инфекционных заболеваний.
Начато эпидемиологическое расследование в связи с новым случаем.
Немногим ранее во вторник в Литве были выявлены: два случая в Клайпеде у людей, вернувшихся из Северной Италии и Дании, еще один случай – в Вильнюсе, у человека, вернувшегося из Чехии.
В ночь на вторник был выявлен случай заражения COVID-19 в Паневежисе. Этот случай является тяжелым. Инфекция установлена у вернувшегося из Южно-Африканской Республики (ЮАР), он находится в Паневежской больнице, начато эпидемиологическое обследование.
В целом в стране выявлены 22 случая этого коронавируса. Первая пациентка, у которой был выявлен вирус, уже выздоровела и отпущена из больницы домой.
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