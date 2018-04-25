Установлен новый рекорд выявленных случаев коронавируса — 311, две смерти

В изоляции на данный момент находится 31 тыс. 859 человек.

За минувшие сутки от коронавируса скончались два жителя Шяуляйского округа, сообщил в среду Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

Первый смертельный случай связан с лицом старше 60 лет, у которого были хронические заболевания. Коронавирус у него был выявлен 5 октября, было установлено, что человек заразился в ближнем домашнем окружении.

Также скончался человек старше 80-ти лет, с хроническими заболеваниями. Коронавирус у него был подтвержден 15 октября, человек также заразился дома.

От COVID-19 скончались 120 человек, еще 37 зараженных вирусом скончались по другим причинам.

С 1 июня в Литве зарегистрированы 359 ввозных случая.

За минувшие сутки проверено 9617 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 915 тыс. 546 тестов.

Информация ЛК по сообщению BNS