Установлено, где появился первый случай коронавируса в Европе

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Первым европейцем, заразившимся коронавирусом, был 33-летний гражданин Германии, пишет в четверг, 5 марта, Corriera dela Serra.

Отмечается, что 24 января у мужчины появились респираторные симптомы и высокая температура. Позже симптомы ослабли, и он вернулся на работу 27 января.Немного ранее он присутствовал на совещаниях, на которые приехала его коллега из Шанхая, находившаяся в Германии с 19 по 22 января без каких-либо проявлений болезни. Однако женщина почувствовала себя плохо во время обратного рейса в Китай, где 26 января у нее была обнаружена положительная реакция на коронавирус.

На следующий день она сообщила об этом своим немецким партнерам, и в Германии начали проверять людей, контактировавших с ней, в том числе 33-летнего мужчину, у которого обнаружили положительный тест на вирус, хотя сейчас у него нет симптомов. Уже 28 января у трех других сотрудников той же компании выявили положительный тест на вирус.

Отметим, что накануне первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Словении. Об этом сообщило интернет-издание The Slovenia.