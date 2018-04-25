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Установлено, где появился первый случай коронавируса в Европе

Nuotrauka www.pixabay.com

Первым европейцем, заразившимся коронавирусом, был 33-летний гражданин Германии, пишет в четверг, 5 марта, Corriera dela Serra.

Отмечается, что 24 января у мужчины появились респираторные симптомы и высокая температура. Позже симптомы ослабли, и он вернулся на работу 27 января.Немного ранее он присутствовал на совещаниях, на которые приехала его коллега из Шанхая, находившаяся в Германии с 19 по 22 января без каких-либо проявлений болезни. Однако женщина почувствовала себя плохо во время обратного рейса в Китай, где 26 января у нее была обнаружена положительная реакция на коронавирус. 

На следующий день она сообщила об этом своим немецким партнерам, и в Германии начали проверять людей, контактировавших с ней, в том числе 33-летнего мужчину, у которого обнаружили положительный тест на вирус, хотя сейчас у него нет симптомов. Уже 28 января у трех других сотрудников той же компании выявили положительный тест на вирус. 

Отметим, что накануне первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Словении. Об этом сообщило интернет-издание The Slovenia. 

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Также о первом выявленном случае заболевания объявила Южно-Африканская республика. Коронавирус нашли у 38-летнего мужчины, который 1 марта вернулся в ЮАР из Италии, где он путешествовал с женой. 

Кроме того, в Боснии и Герцеговине впервые обнаружили коронавирус. Пол и возраст зараженного не уточняется.

korrespondent.net

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