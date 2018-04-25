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В столичных домах мусоропроводы не будут обслуживаться

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Столичные власти решили, что после Нового года находящиеся в многоквартирных домах мусоропроводы не будут обслуживаться — жители должны будут складывать отходы в контейнеры на улице, сообщает LRT.

Мусоропроводы должны быть закрыты таким образом, чтобы их невозможно было использовать. Муниципалитет рекомендует заварить их. При этом стоимость таких работ не должна превышать текущие затраты на техническое обслуживание. К примеру, очистка и дезинфекция одного мусоропровода в пятиэтажном доме два раза в год стоит 250 евро. На данный момент мусорные шахты в крупных городах Литвы есть только в Вильнюсе и Каунасе.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

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