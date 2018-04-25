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TOP,Культура

«Утопия» в Русском драматическом театре

Фото из архива «ЛК»

24 и 25 октября на сцене Русского драматического театра Литвы состоятся премьерные показы спектакля «Утопия» по пьесе Михаила Дурненкова, получившей престижную российскую театральную премию «Золотая маска». Один из самых известных современных драматургов создал драматическое повествование о максимально отдаленной от идеала реальности и застрявших в прошлом людях.

«Утопия» М. Дурненкова рассказывает знакомую каждому из нас историю семейного «бизнеса». Предприниматель из Москвы предлагает героям сделку, от которой невозможно отказаться, — на один день воскресить обанкротившийся семейный пивной бар «Утопия», в 90-х известный своим отвратительным пивом и китчевым интерьером. Бывшие некогда близкими людьми мать, отец и сын за воссозданную на день «Утопию» получают возможность делать с восстановленным бизнесом все, что им заблагорассудится.

Драматург М. Дурненков говорит: «Мне кажется, что все утопии не про то, как сделать наше общество разумнее, добрее и лучше, а про общность, про возможность быть вместе. Пьеса «Утопия» — о страхе перед будущим, о страхе перед жизнью, перед тем, что надо меняться, о попытке найти безопасное убежище в прошлом и остаться в нем навсегда. Потому что это — смерть».

Российский и эстонский театральный режиссер, художественный руководитель Русского театра Эстонии Филипп Лось поделился мыслями о будущей премьере: «Утопия» — трагична. Герои пьесы мечтают о счастье, любви, семейной гармонии, но во имя этого обстоятельства заставляют их воссоздать дешевую и грязную забегаловку, фантом прошлого, который не хочет отпускать и в конечном итоге раздавит их. Это пьеса об обреченности желания вернуть то, что закончилось, о том, что возвращение в прошлое ведет к гибели и разрушению будущего.

В то же время история, которую мы рассказываем, абсолютно не привязана к конкретной стране или конкретной исторической эпохе. У каждого из героев «Утопии» своя боль, свои отзвуки воспоминаний. Они, герои, живут среди нас и в России, и в Литве, и в Эстонии, да где угодно. Тенденция к идеализации прошлого имеет характер глобальной эпидемии».

В спектакле заняты актеры: Люда Гнатенко, Дмитрий Денисюк, Владимир Дорондов, Максим Тухватуллин и  Артур Своробович.

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