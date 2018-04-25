Утвержден новый порядок изоляции по приезде в Литву из-за границы

Изолироваться нужно будет только по приезде из тех стран, где заболеваемость COVID-19 выше, чем в Литве, постановило в среду литовское правительство.
Кабмин рещил отказаться от действовавшего до этой поры правила о пределе заболеваемости 25 случаев на 100 тыс. жителей и утвердил новый порядок, при котором самоизоляция нужна только по приезде из стран, где заболеваемость на 10% выше, чем в Литве.
Намечено, что при оценке необходимости самоизоляции для приезжащих из третьих стран будут учитываться и дополнительные критерии: показатель объема тестирования, процент положительных результатов тестов, доступность информации, показатель госпитализации.
Правительство также постановило теперь регистрировать всех участников мероприятий, независимо от их числа. К категории мероприятий будут отнесены и городские праздники, ярмарки. До сей поры регистрация была обязательной, если число участников мероприятия превышало 300 человек.
По словам министра внутренних дел Риты Тамашунене, в случае вспышки заболеваемости это облегчит отслеживание контактировавших лиц и позволит предписать им самоизоляцию.
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В Беларусь ехать можно? Будет самоизаляция?
К сожалению информация только на литовском языке: https://sam.lrv.lt/lt/news/prevenciniai-veiksmai-del-naujojo-koronaviruso-informacija-nuolat-papildoma/koronavirusas/aktuali-informacija-griztantiems-ir-atvykstantiems-i-lietuva, но Беларусь находится в списке пораженных коронавирусом стран https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/atnaujintas-paveiktu-saliu-sarasas-ir-atvykstanciuju-izoliavimo-tvarka