Утвержден состав корзин жеребьевки Евро-2020

Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части чемпионата Европы 2020 года по футболу, в соответствии с которым сборная России сыграет в одной группе с командами Бельгии и Дании. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Как сообщается, сборные России и Дании автоматически были распределены в группу B чемпионата Европы как хозяева турнира. Состав корзин жеребьевки финальной стадии определился по рейтингу сборных по итогам квалификационного турнира. Сборная Бельгии попала в первую корзину (бельгийцы выиграли все матчи квалификации) вместе с командами Италии, Англии, Испании, Украины и Германии. Италия, Англия, Испания и Украина являются хозяевами чемпионата Европы, сборные России и Украины будут разведены при жеребьевке, таким образом, в группу к сборной России автоматически попадет команда Бельгии.

Во второй корзине помимо сборной России оказались команды Франции, Польши, Швейцарии, Хорватии и Нидерландов. В третью корзину вошли датчане, португальцы, турки, австрийцы, шведы и чехи. В четвертой корзине оказались сборные Уэльса и Финляндии, также в нее войдут четыре победителя плей-офф среди представителей Лиги наций. В группу к сборной России могут попасть лишь валлийцы и финны.

Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Определились все участники плей-офф

Шестнадцать команд примут участие в плей-офф за оставшиеся четыре путевки в финальный раунд футбольного чемпионата Европы — 2020. Встречи состоятся в марте 2020 года.

В плей-офф за путевки на чемпионат Европы поборются сборные Исландии, Боснии и Герцеговины, Словакии, Ирландии, Северной Ирландии, Шотландии, Норвегии, Сербии, Болгарии, Израиля, Венгрии, Румынии, Грузии, Северной Македонии, Косово и Белоруссии. Все 16 команд не сумели пройти отбор напрямую через квалификационный турнир, но получили шанс выступить в плей-офф благодаря результатам, показанным в Лиге наций.

Команды будут разделены на четыре подгруппы (пути А, В, С и D). В каждой подгруппе пройдет плей-офф (полуфиналы и финал). Полуфиналы и финал будут состоять из одной игры. По итоговым результатам определятся обладатели четырех путевок.

В полуфиналах квартета В сборная Боснии и Герцеговины сыграет с командой Северной Ирландии, команда Словакии встретится со сборной Ирландии. В пути D сборная Грузии сыграет с командой Белоруссии, а команда Косово встретится со сборной Северной Македонии.

Сборные Норвегии и Сербии сыграют в полуфинале квартета С, после жеребьевки определится соперник сборной Шотландии — им может стать сборная Болгарии, Израиля, Венгрии или Румынии. Оставшиеся три команды сыграют в подгруппе А вместе со сборной Исландии.

Полуфинальные матчи всех квартетов запланированы на 26 марта 2020 года. Финалы пройдут 31 марта.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме, Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. 24 команды на турнире будут разделены на шесть групп. В 1/8 финала выйдут команды, занявшие первые два места в группе, а также четыре лучшие из занявших третьи места.

Подготовлено по сообщениям СМИ