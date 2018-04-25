Утверждена программа интеграции рома́ в столице

Фото BFL/Рядаса Вилимаса

Вильнюсское городское самоуправление делает еще один шаг к успешной интеграции рома́ в общество.

Городским Советом была утверждена новая программа на 2020–2023 гг. с новыми решениями, в которых намечено упрочение сфер образования, здравоохранения, культуры.

Большое внимание уделяется таким вопросам, как сокращение социального отчуждения (женщин в особенности), вовлечение в рынок труда, право на жилище.

Намечено предложение индивидуальных и групповых консультаций психолога, социального педагога, социального работника семьям национальности рома́, имеющим несовершеннолетних детей, уделяя при этом особое внимание их вовлечению в жизнь образовательного учреждения, сообща решая возникающие социальные проблемы.

Также намечено заказать исследование об участии детей национальности рома́ в образовательной системе города Вильнюса, на основании которого будет сделан анализ доступности услуг дошкольного, начального, основного и среднего образования для детей рома́, а также эффективности сотрудничества учреждений, ответственных за право детей на учебу.

Программа также направлена на повышение грамотности взрослых лиц национальности рома́, на совершенствование профессиональных и социальных навыков, на увеличение объема прививок для детей рома́ по Календарю профилактических прививок для детей Литовской Республики.

В программе намечено заказать независимое исследование на предмет дискриминации рома́ в секторе здравоохранения, которое станет основой будущих действий и сократит численность не застрахованных страхованием здоровья рома́.

Намечена и дополнительная услуга посредника, который сопровождал бы детей из семей рома́ в медицинские учреждения, также система поощрения семей (билеты в кинотеатры, бассейн, на мероприятия и другое).

Реализация программы послужит стимулом для учреждений и организаций Вильнюсского городского самоуправления принимать на работу рома́. Будет выделена денежная помощь для решения вопросов предоставления жилища.

Планируется проведение обучения работающих с лицами национальности рома́ сотрудников правоохранительных органов, образовательных учреждений и социальных педагогов, для работников центров социальных услуг, медицинских учреждений, службы занятости, для представителей профсоюзов.

Отдел маркетинга и коммуникации, vrt@vilnius.lt